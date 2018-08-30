Третий сотовый оператор отменил внутрисетевой роуминг в России

Мобильный оператор МТС объявил об отмене с 30 августа платы за входящие звонки по России внутри сети, сообщает пресс-служба компании.

В компании добавили, что отмена роуминга «касается как действующих, так и архивных тарифов».

Ранее об отмене внутрисетевого роуминга заявили «Вымпелком» («Билайн») и Tele2. «Мегафон» планирует сделать это с 1 сентября.

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. По мнению парламентариев, это приведет к развитию рынка связи, повысит уровень прозрачности в этой сфере и сделает тарифы понятными для абонентов.