Прямой эфир

Третий сотовый оператор отменил внутрисетевой роуминг в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мобильный оператор МТС объявил об отмене с 30 августа платы за входящие звонки по России внутри сети, сообщает пресс-служба компании.

В компании добавили, что отмена роуминга «касается как действующих, так и архивных тарифов».

Ранее об отмене внутрисетевого роуминга заявили «Вымпелком» («Билайн») и Tele2. «Мегафон» планирует сделать это с 1 сентября.

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. По мнению парламентариев, это приведет к развитию рынка связи, повысит уровень прозрачности в этой сфере и сделает тарифы понятными для абонентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мобильные операторы назвали точные даты отмены роуминга в России
«Большая тройка» отменяет плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017