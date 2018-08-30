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Лукашенко отметил отсутствие противоречий в интересах России и Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интересы республики и России никогда не противоречили друг другу. Об этом лидер заявил на состоявшейся 30 августа встрече с послом России в Белоруссии Александром Суриковым.

Встреча Лукашенко с послом прошла на фоне завершения его дипломатической миссии, говорится на сайте президента республики.

Глава государства уточнил, что послы являются людьми несвободными и представляют точку зрения руководства страны, однако Суриков, по словам Лукашенко, видел Белоруссию «не как чужую».

«Мы люди, произошедшие от одного корня, мы — народы одного дерева россияне и белорусы», — подчеркнул он. У Белоруссии и России есть разные интересы, но они никогда не противоречили друг другу, добавил белорусский лидер, отмечает «Газета.ру».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия теряет на санкциях против РФ. По его словам, из-за последнего ослабления российского рубля Минск потерял порядка $3 млрд.

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