В начале учебного года важно обозначить ряд актуальных задач, решение которых позволит сделать жизнь наших детей безопаснее.

Трагедии в Ивантеевке, где школьник открыл стрельбу во время уроков, в Перми, где дети устроили поножовщину, в Улан-Удэ, где было совершено нападение на школу, — все эти и другие подобные события, которые в последние годы произошли в стенах российских школ, в очередной раз напоминают о том, что за безопасностью детей нужно следить самым тщательным образом. Очевидно, многое нужно изменить, а где-то потребуется и ужесточить действующие правила.

Именно с этой целью уже разработан план мероприятий по предотвращению чрезвычайных происшествий в школах и других общеобразовательных организациях. «Дорожная карта» является результатом всестороннего анализа — мы выезжали на места, внимательно изучали документы, работали с экспертами. На этой основе и определился круг задач, которые стоит считать приоритетными.

Надо признать, что перед учителем сейчас стоит слишком много новых вызовов. Для того чтобы реагировать на них, нужны современные инструменты. Мы пришли к выводу, что необходима разработка новых методических рекомендаций по организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях.

Также в «дорожной карте» говорится о необходимости разработать профессиональный стандарт специалистов комиссии по делам несовершеннолетних. Обсуждается введение института наставника и закрепление его на законодательном уровне. Важно заняться и формированием единой модели обмена информацией в электронном виде между всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

Актуальным для общеобразовательных учреждений остается вопрос обеспечения антитеррористической безопасности, который также вошел в план мероприятий по профилактике ЧП в школах. Конечно, необходимо вести речь и о безопасности детей в интернет-среде. В «дорожной карте» мы обозначили необходимость наличия уполномоченного органа, который бы самостоятельно и круглосуточно мониторил информацию в Сети на предмет выявления противоправного контента. Важно разработать общие критерии оценки всей этой деструктивной информации — как она может повлиять на детей, на их жизнь и здоровье. И, конечно, отдельно стоит уделить внимание разработке правил поведения в интернете для детей и подростков.

Не могу не сказать о дополнительном образовании. Очень важно, чтобы наши дети были заняты, чтобы они могли найти себе сферу интересов. К сожалению, за последние пять лет количество услуг в секторе дополнительного образования на платной основе увеличилось на 130%, а на бесплатной — всего на 18%. Эта тенденция говорит о том, что запрос растет и дети хотят заниматься. Необходимо не только предоставить им этот ресурс, но сделать доступнее.

Еще один важнейший момент — воспитание. Об этом также необходимо вспомнить в начале учебного года. Об актуальности этого вопроса говорит статистика института уполномоченных по правам ребенка. Только с прошлого года число поступающих к нам обращений, связанных с воспитанием детей в образовательных учреждениях, увеличилось почти в два раза.

Мы можем легко проверить, как ребенок усвоил урок, насколько он понял предложенный ему материал, но нам всё еще сложно говорить о критериях оценки эффективности воспитательной работы в школе. Здесь важно не только количество проведенных мероприятий, но и их содержание.

В настоящее время существует примерная программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования. В ней прописаны основные методы и принципы организации такой работы. И на ее основании каждый субъект РФ разрабатывает собственную программу, а в результате их содержание во всех регионах разное.

В связи с этим в первую очередь я считаю важным во всех субъектах РФ провести мониторинг действующих программ по воспитанию и социализации. Вторым шагом будет их экспертиза, то есть оценка качественного содержания — отвечают ли они современным требованиям, в полной ли мере исполняются, какова их результативность.

Но самый главный вопрос, над которым нам предстоит поработать особенно внимательно, — это те параметры, критерии, по которым мы сможем понять, насколько успешно эта программа усвоена ребенком. Оценить качество воспитательной компоненты. В связи с этим уже принято решение создать экспертную группу при Рособрнадзоре, которая займется этим вопросом.

Конечно, нерешенных задач еще много. Самое главное — нельзя закрывать глаза на эти проблемы. Нужно быть внимательнее к детям — это очень важно. Даже если это не записано в ваших должностных инструкциях, вы не педагог, не врач, не тот взрослый, который в силу своих профессиональных обязанностей должен обратить внимание на ребенка. Поэтому быть неравнодушным и, конечно, ответственным независимо от профессии — это и есть гарантия того, что у нас заработают и действующие законы, и те, что будут приняты в будущем.

Автор — уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка

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