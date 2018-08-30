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Браконьеры на Камчатке выловили 49 т лосося

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Правоохранительные органы задержали браконьеров на Камчатке, у которых изъято 49 т лосося и красной икры. Возбуждено уголовное дело.

Склад был обнаружен на территории села Усть-Большерецк. По данным правоохранительных органов, в специальных мешках обнаружено 49 т красной рыбы, а в контейнерах находилось 300 кг засоленной красной икры. Предоставить какие-либо документы на продукцию задержанные не смогли. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В настоящий момент устанавливается, кто был причастен к вылову ценного промыслового вида рыб. Возбуждено уголовное дело.

Еще один склад с красной икрой был найден в поселке Октябрьском. Браконьеры добыли более тонны икры, около 240 кг продукта они успели засолить.

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