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Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае

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Штормовой ветер ожидается в Краснодаре в ближайшие сутки. О непогоде местных жителей предупреждает мэрия города.

По данным синоптиков, 30 и 31 августа в Краснодаре ожидается сильный дождь, гроза, вероятен град. Ветер временами будет усиливаться до 25 м/с. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В связи с непогодой мэрия Краснодара распространила штормовое предупреждение. Местным жителям напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 1 сентября.

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