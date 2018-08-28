Новый мощный шторм может обрушиться на Приморье

Новая тропическая депрессия, которая сформировалась в Тихом океане, может перерасти в мощный шторм. Стихия зародилась около суток назад, 27 августа.

Как сообщает Vostokmedia со ссылкой на синоптиков, тропическая депрессия сегодня утром смещалась в северо-западном направлении со скоростью 18 км/ч. Скорость ветра рядом с ее центром достигала 15 м/с.

Специалисты считают: если тенденция продолжится, вихрь в ближайшие сутки перейдет в следующую стадию развития и превратится в дальнейшем в мощный тайфун.

Ранее метеорологи предупредили о том, что на Приморье могут вновь обрушиться сильные осадки.