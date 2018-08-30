Россияне рассказали о своих предпочтениях при оформлении дворов

Более трети россиян (35%) отдали предпочтение тематическим детским площадкам при оформлении придомовой территории. По их мнению, в новостройках должны быть игровые зоны для детей разных возрастов с необычной визуальной концепцией.

Согласно результатам соцопроса агентства недвижимости «Бон Тон», примерно 25% респондентов считают важным наличие во дворе беседок и фонтанов. Около 20% отдали предпочтение зоне для воркаута и активного отдыха (речь идет, в частности, о теннисных кортах, волейбольных и баскетбольных площадках).

Сады, клумбы, и арт-композиции не вошли в тройку лидеров. Лишь 13% опрошенных назвали этот вариант обязательным элементом декора любого двора. Остальные 7% отметили важность наличия рекреационных зон для творчества и проведения массовых мероприятий. К этой категории отнесли площадки для мастер-классов и кинотеатры под открытым небом.

23 августа в Москомстройинвесте рассказали, что в ближайшие три года в Савеловском районе столицы появится зона отдыха с променадом, аллеями и площадью. Она будет организована на внутридомовой территории жилого комплекса, который возводится рядом со станцией метро «Дмитровская».