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В России разработают критерии аварийности домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минстрой разработает критерии признания многоквартирных домов аварийными. «Известия» ознакомились с планом мероприятий по реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Нацпроект «Жилье и городская среда» обойдется почти в 1 трлн рублей
Большая часть средств будет выделена из федерального бюджета

До конца 2019 года для определяющих степень аварийности специализированных организаций будут разработаны шаблоны, в которых будут заранее прописаны все необходимые критерии. Также планируется урегулировать процедуру оценки технического состояния несущих конструкций.

Конкретные параметры износа помогут упростить ликвидацию фактического объема опасного для проживания жилья и исключить возможность отказа в признании его ветхости.

В настоящее время четких критериев нет, каждый дом исследуется в индивидуальном порядке. Есть лишь примерные признаки изношенности — например, деформация фундамента, несущих конструкций с угрозой обрушения здания, несоответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, серьезные повреждения дома в результате аварий, взрывов.

Согласно последней версии паспорта нацпроекта «Жилье и городская среда», на расселение аварийного жилья за шесть лет потребуется 310,9 млрд рублей, из которых 212,5 млрд будут выделены из федерального бюджета, а 91 млрд — из региональных. Частные средства составят 7,4 млрд рублей.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Процент аварийности: Минстрой упростит признание домов аварийными

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