Будущие педагоги не хотят заниматься проблемными детьми

Руководители российских педагогических вузов отмечают снижение интереса абитуриентов к дефектологическим специальностям — логопедии, сурдопедагогике и др. Об этом сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков.

«Надо понимать, что это проблема общероссийская. У нас на специальности по дефектологии, коррекционной педагогике было снижение конкурса, — сказал Лубков. — В целом коллеги — ректоры педагогических вузов отметили, что подготовка кадров в этой области нуждается в пристальном внимании. Всегда практически был большой конкурс. Сейчас этого мы не наблюдаем. При этом, к сожалению, у нас патологии раннего развития наблюдаются от нуля и до трех лет».

Проректор Российского нового университета по учебной работе Григорий Шабанов в разговоре с iz.ru подтвердил, что о невысоком интересе абитуриентов к дефектологии можно говорить как о тенденции. «Например, по экономике конкурс составил почти 60 человек на место. На дефектологию — всего 13 человек на место. То есть можно говорить, что это общая тенденция для всех вузов. Она третья с конца по популярности. Самая невостребованная традиционно — прикладная математика, информатика», — сказал Шабанов. Он добавил, что менее ожидаемого оказался в этом году интерес абитуриентов к психологии, а вырос к инженерным специальностям и программам подготовки госслужащих.

Ректор МПГУ Алексей Лубков выразил надежду, что качество педагогического образования в стране будет продолжать улучшаться. Способствует этому, в частности, то, что эту область назвала приоритетной министр просвещения РФ Ольга Васильева. До этого, напомнил Лубков, количество педагогических вузов в России сильно сократилось. «За 15–20 лет мы лишились двух третей педвузов. Их было около 100, сейчас примерно 40, включая региональные», — напомнил Лубков.

Приемная кампания на очную форму обучения завершилась в большинстве российских вузов. Опрошенные iz.ru представители учебных заведений отмечают рост количества абитуриентов в этом году. Так, в Российский новый университет было подано на 40% больше заявлений по сравнению с 2017 годом. В МПГУ — около 20 тыс. против прошлогодних 17 тыс. Отмечают увеличение интереса к высшему образованию и в РГГУ — порядка 24 тыс. заявлений, что «гораздо больше, чем в прошлом году», отметила ответственный секретарь приемной комиссии университета Алмазия Катаева.