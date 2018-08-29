Стали известны ключевые события осенних «Русских сезонов» в Италии

В Москве анонсировали осенние «Русские сезоны». В мероприятии приняли участие: Алла Манилова, статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации; Паскуале К. Терраччано, посол Италии в России; Илья Авербух, продюсер, заслуженный мастер спорта Российской Федерации; Владимир Урин, директор Государственного академического Большого театра России; Владимир Федосеев, главный дирижер Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, народный артист СССР.

Алла Манилова отметила, что за восемь месяцев проекта в Италии его гостями стали более 3,5 млн человек, состоялось 180 мероприятий в 49 итальянских городах. «Наша общая задача — представить российскую культуру объемно. Она очень разная, у нас большая страна, и многогранность нашей культуры буквально соткана из наследия 190 народов и наций, проживающих в России», — добавила она.

Посол Италии подчеркнул, что «проект приобретает статус легендарного, поскольку редко в культурной биографии Италии зрителям предлагалась столь богатая панорама какой-либо одной страны». Дипломат отметил огромный спрос на российскую культуру в Италии.

«Российскую культуру можно предлагать итальянскому зрителю бесконечно», — сказал он.

Концертно-театральная часть осеннего сезона начнется с гастролей Государственного академического Большого театра России. С 7 по 13 сентября на сцене Teatro alla Scala Большой покажет две балетные постановки: шедевр Мариуса Петипа «Баядерка» на музыку Л. Минкуса и работу, созданную уже в XXI веке специально для Большого театра французским хореографом Жаном-Кристофом Майо, — «Укрощение строптивой» на музыку Д. Шостаковича.

В октябре жители и гости Италии смогут познакомиться с мастерством лучших фигуристов мира. На родине Ромео и Джульетты — в Вероне — состоится премьера одноименного ледового шоу.

Специально к проекту «Русские сезоны» в Италии приурочено проведение уникальных временных выставочных экспозиций. Работы одного из лидеров мирового авангарда ХХ века Марка Шагала представит Третьяковская галерея. С 5 сентября в Мантуе в Палаццо делла Раджоне будет представлено 112 работ художника.

Международный проект «Русские сезоны», названный в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, впервые прошел в 2017 году в Японии, где собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны.