Прямой эфир

Водитель «КамАЗа» сбил 11 коров на трассе Павлодар–Омск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель «КамАЗа» сбил 11 коров, пытаясь проехать перед перегоняемым стадом. Об этом пишет МИА «Казинформ».

ЧП произошло 28 августа на трассе Омск–Майкапчагай. Водитель грузовика не обратил внимания на установленный в километре от места ДТП знак «Перегон скота» и решил проскочить перед стадом, но не успел. В результате он сбил 11 животных.

Как пишет НСН, они принадлежат жителям села Кызылтан Павлодарской области. По словам водителя, сначала он не заметил стадо и увеличил скорость, а потом не успел вовремя затормозить, чтобы избежать столкновения. Прибывшие на место сотрудники полиции составили протокол по факту нарушения водителем грузовика ПДД. Ему нужно будет оплатить штраф в размере 20 МРП. Выживших в аварии раненых коров отправят на убой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стадо коров стало причиной массового ДТП в ЕАО
Мотоциклист и пассажирка пострадали в ДТП с коровой в Иркутской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017