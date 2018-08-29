Водитель «КамАЗа» сбил 11 коров на трассе Павлодар–Омск

Водитель «КамАЗа» сбил 11 коров, пытаясь проехать перед перегоняемым стадом. Об этом пишет МИА «Казинформ».

ЧП произошло 28 августа на трассе Омск–Майкапчагай. Водитель грузовика не обратил внимания на установленный в километре от места ДТП знак «Перегон скота» и решил проскочить перед стадом, но не успел. В результате он сбил 11 животных.

Как пишет НСН, они принадлежат жителям села Кызылтан Павлодарской области. По словам водителя, сначала он не заметил стадо и увеличил скорость, а потом не успел вовремя затормозить, чтобы избежать столкновения. Прибывшие на место сотрудники полиции составили протокол по факту нарушения водителем грузовика ПДД. Ему нужно будет оплатить штраф в размере 20 МРП. Выживших в аварии раненых коров отправят на убой.