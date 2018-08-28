Стадо коров стало причиной массового ДТП в ЕАО

Крупная авария с участием трех автомобилей произошла на 1978-м км федеральной автотрассы Чита–Хабаровск. Причиной ДТП стало стадо коров.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на областную ГИБДД, водитель Toyota Corolla, на жесткой сцепке с которой была Toyota Vitz, двигаясь на высокой скорости, резко затормозил, увидев на дороге животных. В результате обе машины занесло на встречную полосу, где они столкнулись с Infiniti.

В аварии пострадал водитель Infiniti, у него легкие травмы. На месте аварии работают автоинспекторы, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сегодня крупное ДТП произошло в Уфе. Там Volkswagen столкнулся с Ford Focus, наехал на пешехода и уже с ним на капоте врезался в «Газель». От полученных травм пешеход скончался.