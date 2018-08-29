Институт приемной семьи создадут в Севастополе

Службу сиделок и институт приемной семьи для пожилых людей создает правительство Севастополя. Об этом сообщил директор департамента труда и соцзащиты населения Станислав Борисенко.

Это решение он объяснил вступившими в силу с 17 августа изменениями в городской закон о социальном обслуживании граждан. Проект постановления находится на согласовании. В случае положительного заключения уже через неделю он будет вынесен на заседание городского правительства, сказал чиновник.

Онлайн-газета «Новый Севастополь» напоминает, что, по словам Борисенко, в гериатрический дом-интернат в Севастополе нет очереди. В нем постоянно живут 194 пожилых человека.