В последние дни мы стали свидетелями впечатляющего развертывания сил российского ВМФ у берегов Сирии. Средиземноморская группировка в настоящее время насчитывает шесть крупных кораблей, две подводные лодки и несколько кораблей и судов поддержки и обеспечения. Примечательно, что в составе группировки восемь носителей крылатых ракет «Калибр». К тому же буквально несколько дней назад фрегат «Адмирал Григорович» впервые среди кораблей данного проекта произвел успешный пуск ракеты «Калибр» по морской цели.

Такая концентрация сил не осталась без внимания со стороны натовских структур, которые, устами официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, сделали потрясающее замечание о необходимости «воздерживаться от ухудшения и без того катастрофической гуманитарной ситуации в Сирии».

Видимо, увлекшись изучением состава Средиземноморской эскадры или общим наблюдением за действием российских Вооруженных сил в Сирии, НАТО как-то упорно не берет во внимание одну вещь. Россия помимо операции Воздушно-космических сил проводит также и обширную программу гуманитарной помощи сирийскому народу. При этом сама необходимость в действиях ВКС и в гуманитарной операции возникла в первую очередь из-за инициированной Западом цепи революций «арабской весны».

Россия, по сути, единственная страна «двадцатки», которая реально помогает сирийскому народу вернуться к жизни. Страны НАТО в этом процессе участвуют исключительно крылатыми ракетами и авиабомбами. А российские солдаты и офицеры не только ведут войну с террористическими организациями. В настоящее время в 92 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 65 школ, 427 жилых домов и порядка 200 других объектов жизнедеятельности.

С момента начала российской операции в САР было организовано и проведено 1910 гуманитарных акций, в ходе которых доставлено и распределено сирийским гражданам порядка 3 тыс. т продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды. Российскими военными врачами была оказана медицинская помощь 88 407 жителям Сирии, при этом погибли две российские женщины — военных врача.

В тени эффектных ракетных пусков «Калибров» с бортов надводных кораблей и подводных лодок, а также полетов палубной авиации с борта авианосца «Адмирал Кузнецов» осталась незаметной другая, но также важная деятельность российского флота. Между Россией и Сирией нет сухопутной границы, поэтому основным перевозчиком грузов является Военно-морской флот России. Десантные корабли и военный транспорт (так называемый «Сирийский экспресс») перевозят не только оружие и снаряжение для ликвидации террористов, но и перевозят гуманитарные грузы, продовольствие для сирийского народа.

Суммарно корабли и суда ВМФ России, совершив несколько сотен рейсов, перевезли в Сирию 95% всех доставленных в республику грузов. Так что именно российский ВМФ улучшает гуманитарную ситуацию в САР.

Уже сейчас каждый житель Сирии знает: там, где есть российские военнослужащие, можно получить медицинскую помощь, продукты и всё самое необходимое. И после окончания войны в этой арабской стране сирийцы еще долго будут вспоминать пришедших им на помощь русских друзей.

Автор — военный историк

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