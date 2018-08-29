Прямой эфир

«Газпром» подал в арбитраж ответ на требования «Нафтогаза»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская энергетическая компания «Газпром» подала в арбитраж ответ на требования украинского «Нафтогаза» о пересмотре тарифов на транзит газа по территории Украины с марта 2013 года.

В случае удовлетворения заявленных требований украинский транзитер рассчитывает получить $11,58 млрд от российской компании, передает 29 августа ТАСС.

Российская сторона подала ответ 14 августа, уточняет «Газета.ру».

«Нафтогаз» подал требование о пересмотре тарифа 10 июля в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. График рассмотрения дела пока не составили.

В июле «Нафтогаз» заявил, что готов помириться с «Газпромом» только после получения $12 млрд.

Стокгольмский арбитраж в феврале обязал «Газпром» выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». Российская сторона заявила о несправедливости решения и дисбалансе в пользу Киева и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит газа через территорию Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Газпроме» отреагировали на предложение «Нафтогаза» пойти на мировую
В Литве назвали способ «сдержать» «Газпром»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017