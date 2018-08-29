«Газпром» подал в арбитраж ответ на требования «Нафтогаза»

Российская энергетическая компания «Газпром» подала в арбитраж ответ на требования украинского «Нафтогаза» о пересмотре тарифов на транзит газа по территории Украины с марта 2013 года.

В случае удовлетворения заявленных требований украинский транзитер рассчитывает получить $11,58 млрд от российской компании, передает 29 августа ТАСС.

Российская сторона подала ответ 14 августа, уточняет «Газета.ру».

«Нафтогаз» подал требование о пересмотре тарифа 10 июля в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. График рассмотрения дела пока не составили.

В июле «Нафтогаз» заявил, что готов помириться с «Газпромом» только после получения $12 млрд.

Стокгольмский арбитраж в феврале обязал «Газпром» выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». Российская сторона заявила о несправедливости решения и дисбалансе в пользу Киева и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит газа через территорию Украины.