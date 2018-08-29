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Боксер Гассиев пропустит до полугода из-за травм

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боксер Мурат Гассиев пропустит пять-шесть месяцев по состоянию здоровья. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на слова его тренера Абеля Санчеса.

«У него были травмы, требующие длительного лечения, необходимо позаботиться об этом. Поэтому он не будет проводить бои в течение пяти-шести месяцев», — приводит RT слова Санчеса.

Специалист также добавил, что Гассиев перенес операции на носу и на плече, а вопрос о переходе боксера в тяжелый вес всё еще не решен.

«Надеюсь, что через месяц мы встретимся всей командой и обсудим планы на будущее», — цитирует «Спорт-Экспресс» слова тренера.

21 августа сообщалось, что российский боксер Мурат Гассиев будет запасным участником второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

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