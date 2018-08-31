Сегодня интернет-сообщество отмечает День блога. Всерьез этот праздник, конечно, никто не воспринимает, но в то же время это хороший повод, чтобы поразмышлять о блогах как о культурно-социальном феномене нашего времени.

Говоря о блогах, мы думаем, в первую очередь, о соцсетях, аккаунты в которых сегодня есть почти у каждого. Мы ведем их не только для того, чтобы показать, кто мы есть. Они стали и способом общения, и возможностью продвижения — это возможность показать большой аудитории свой уникальный продукт, отрекламировать мероприятие, шоу, да все, что угодно. Для этих целей звезды, да и просто известные люди все чаще используют Instagram.

Помимо всего прочего, Instagram сегодня — это дневник. «Когда я вырасту, смогу посмотреть, что было со мной в том или ином возрасте» — говорит мой сын Саша. И мне кажется, это здорово, что технологии подарили нам такую возможность. Что осталось на память от нашего детства? Пара десятков черно-белых фотографий? Зато теперь у маленьких и взрослых появилась возможность в прямом смысле конспектировать свою жизнь, отмечать все самые яркие и значимые события.

Блоги подарили людям и еще одну возможность: прославиться. Раньше для этого нужно было стать спортсменом, музыкантом, актером и так далее. С приходом соцсетей появились так называемые «инфлюенсеры» — люди, за которыми следят и на которых равняются. Только представьте себе, что у топовых блогеров — по 10-12 млн подписчиков, а суммы рекламных контрактов больше, чем у олимпийских чемпионов, которых знает весь мир! Проще говоря, Ким Кардашьян сегодня зарабатывает больше, чем Мария Шарапова или Александр Овечкин.

Но хорошо ли это? Теперь мало кто стремится стать Марией Шараповой — ведь это тяжелый и длинный путь к успеху. Девочки хотят быть условной Олей Бузовой, Настей Ивлеевой или Аленой Шишковой. Все былые ограничения пали, рамки — стерлись. Теперь никто не скажет, что можно достичь популярности, лишь став профессионалом.

Кто-то скажет: «Времена сменились». Нет! Произошел «апгрейд» самих людей. С появлением блогов люди стали по-другому мыслить и вести себя, стали иначе относиться ко многим вещам, в том числе и к рекламе. И в этом есть много опасностей. Увлечение соцсетями породило у многих настоящую зависимость. Особенно остро она проявилась у молодого поколения, которое часами листает ленту с фотографиями. Разумеется, вместо учебы, чтения литературы, саморазвития.

Обратите внимание: страдает самая уязвимая часть общества — дети. А на людей бизнеса, на старшее поколение это практически не влияет. У состоявшихся людей тоже есть соцсети, но они заходят туда один раз в день. Когда Женя (фигурист Евгений Плющенко — «Известия») вечером приезжает с тренировок, он заглядывает в Instagram лишь на несколько минут — пролистал и закрыл. А вот школьники и студенты отдают этому гораздо больше времени и, как правило, в ущерб учебе. Мир картинок сильно отвлекает.

У детей пропадают другие интересы и свободное время, потому что все свое внимание они уделяют социальным сетям: обсуждают блогеров, следят за какими-то аккаунтами… И если у меня на это нет ни времени, ни желания, то у них есть — хочется посмотреть, а что там у других. Они живут жизнью своих кумиров. А ведь существует гораздо более интересная жизнь — реальная.

Вдобавок к этому, многие не умеют отличать виртуальную картину мира от настоящей. Особенно это касается подростков, которым кажется, что «инфлюенсеры» только и делают, что наслаждаются жизнью, меняют наряды, тусуются и разъезжают по теплым странам. Мне тоже иногда пишут: «Вы только путешествуете». Но они не понимают, что за этими красивыми картинками есть еще и обычная жизнь. Я же не могу выкладывать каждодневную офисную рутинную работу, многочисленные совещания и деловые встречи. Правда, один раз поделилась фотографиями своих рабочих моментов, и мне тут же написали: «Как это неинтересно…».

По-моему, мы дошли до того, что скоро людям придется объяснять, что стоит за картинкой красивой жизни. Даже жена богатого человека, которая не работает и сидит с детьми, все равно тратит силы на их воспитание, а это — на самом деле непросто. Смешно, когда глядя на моего сына Сашу, всерьез занимающегося фигурным катанием, люди говорят: «Как он круто катается! Это гены». Гены, конечно, есть, но знал бы кто, сколько этот ребенок тренируется!

Так что не надо забывать, что в основе настоящего, долгосрочного успеха — труд. И это не способны изменить даже блоги и социальные сети.

Автор — продюсер, телеведущая, блогер

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