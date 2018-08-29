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Тысячи пчел атаковали торговую палатку с хот-догами в Нью-Йорке

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Рой пчел облепил тележку с хот-догами на одной из центральных площадей Нью-Йорка — Таймс-сквер.

Как пишет газета New York Post, площадь пришлось перекрыть, чтобы пчелы не покусали прохожих.

Полицейский в защитном костюме собрал насекомых специальным вакуумным устройством, после чего пчелы в целости и сохранности были доставлены в более подходящее место. 

Отмечается, что рой по некоторым оценкам состоял из тысячи особей. В результате инцидента никто не пострадал. 

Ранее ученые установили, что пчелы и осы способны распознавать человека по его лицу, как это делают люди.

В прошлом году в Сиднее рой из 5 тыс. пчел атаковал ярко-красный мотоцикл, припаркованный в центре финансовой столицы Австралии.

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