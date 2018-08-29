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Ландшафтный парк «Митино» открылся после благоустройства

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Фото: mos.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл ландшафтный парк «Митино» после проведения комплексного благоустройства.

Столичный градоначальник отметил, что открытие «большой зеленой территории» стало прекрасным событием для огромного жилого района с населением почти 200 тыс. человек.

Общая площадь парка составляет 140 га. Он расположен между путями Рижского направления МЖД, Новотушинским проездом, улицами Митинская, Барышиха, Пенягинская и Рословка.

После комплексного благоустройства и озеленения ландшафтного парка, которое завершилось в июле, на его территории появились семь спортивных и четыре детские площадки, скейт-парк, оборудованная территория для игры в пляжный волейбол и теннисный корт, фонтан, всесезонная площадка с раздевалкой, трибунами и пунктом проката.

Посетители парка могут также посетить музей археологии, где собраны предметы быта первого тысячелетия до нашей эры и собрана информация о жизни древних поселений, курганах и городищах ХII века.

Ранее Собянин открыл в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Максима Горького самую большую в России детскую площадку «Салют». На ее территории обустроены девять пространств для игр с песком, водой, цветом, звуком, высотой и глубиной.

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