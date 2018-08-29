Ландшафтный парк «Митино» открылся после благоустройства

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл ландшафтный парк «Митино» после проведения комплексного благоустройства.

Столичный градоначальник отметил, что открытие «большой зеленой территории» стало прекрасным событием для огромного жилого района с населением почти 200 тыс. человек.

Общая площадь парка составляет 140 га. Он расположен между путями Рижского направления МЖД, Новотушинским проездом, улицами Митинская, Барышиха, Пенягинская и Рословка.

После комплексного благоустройства и озеленения ландшафтного парка, которое завершилось в июле, на его территории появились семь спортивных и четыре детские площадки, скейт-парк, оборудованная территория для игры в пляжный волейбол и теннисный корт, фонтан, всесезонная площадка с раздевалкой, трибунами и пунктом проката.

Посетители парка могут также посетить музей археологии, где собраны предметы быта первого тысячелетия до нашей эры и собрана информация о жизни древних поселений, курганах и городищах ХII века.

Ранее Собянин открыл в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Максима Горького самую большую в России детскую площадку «Салют». На ее территории обустроены девять пространств для игр с песком, водой, цветом, звуком, высотой и глубиной.