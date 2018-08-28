Собянин открыл парк 50-летия Октября после благоустройства

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк 50-летия Октября рядом с метро «Проспект Вернадского» после проведенного благоустройства. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Во время осмотра градоначальник пообщался с местными жителями и поинтересовался мнением юных посетителей о парке. Жители поблагодарили Собянина за проделанную работу и задали интересующие их вопросы.

«Мы провели комплексное благоустройство. Теперь по качеству он не уступает, а во многом и превосходит лучшие мировые образцы городских парков», ­— цитирует Собянина сайт kp.ru.

Комплексное благоустройство и озеленение парка стартовало в августе 2017 года. На его территории оборудовали 12 спортивных и 12 детских площадок, создали профессиональный скейт-парк и скалодром, проложили велодорожки протяженностью 3,6 км, обустроили беговую дорожку в части новой Олимпийской Деревни протяженностью 610 м, оборудовали 12 велопарковок. В парке также обустроены две площадки для выгула и дрессировки собак со всем необходимым оборудованием и ограждениями.

В парке также есть пруд, вокруг которого дополнительно было высажено 338 деревьев — лиственница, ива белая, ель, береза повислая — и 5,7 тыс. кустарников, среди которых жимолость татарская, калина, можжевельник, кизильник блестящий, чубушник венечный.

Парк 50-летия Октября оказался в числе 80 парков, благоустройство которых столичные власти обещали завершить ко Дню города, напоминает «Газета.ру».

25 августа сообщалось, что московский парк развлечений «Остров мечты» откроется в 2019 году. В зону развлечений войдут аттракционы, тематические кафе и рестораны, а также кинотеатр и концертный зал на 3,8 тыс. мест. Его пропускная способность составит порядка 12 млн посетителей в год.