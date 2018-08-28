Фильм с Охлобыстиным снимают в Псковской области

В Пушкинских горах Псковской области идут съемки художественного фильма «Холоп». Главную роль в нем играет Иван Охлобыстин. Режиссер картины — Клим Шипенко, который ранее снял «Салют-7».

Как сообщает Псковское агентство информации, фильм рассказывает об уникальном психологическом эксперименте, который ставят над сыном олигарха. Избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, который живет в хлеву на территории барской усадьбы.

По словам режиссера, съемочная группа особое внимание уделяла локациям проекта, поскольку они должны полностью соответствовать эпохе XIX века. Для этого и была выбрана Псковская область. Здесь построили огромную декорацию. До этого группа объехала много музеев русского зодчества.

В прокат фильм «Холоп» выйдет в 2019 году.