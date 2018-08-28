Прямой эфир

Форвард «Лестера» Варди завершит выступление в сборной Англии

0
Фото: TASS/PA Images/Robin Parker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий «Лестера» Джейми Варди принял решение завершить карьеру в сборной Англии. В качестве причины названы семейные обстоятельства.

По данным The Sun, 31-летний нападающий хочет больше времени проводить со своей семьей. Он уже связался с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом и объявил ему о своем решении.

Джейми Варди защищал цвета ряда английских клубов. В сезоне-2015/16 футболист стал чемпионом Англии в составе «Лестера», уточняет «Газета.ру».

За национальную сборную Варди провел 26 матчей, забив семь мячей. Он принимал участие в чемпионате мира по футболу в России. Сборная Англии заняла четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды турнира бельгийской команде (2:0).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Салах обвинил Федерацию футбола Египта в плохом отношении к игрокам
«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче молодежного первенства России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017