Форвард «Лестера» Варди завершит выступление в сборной Англии

Нападающий «Лестера» Джейми Варди принял решение завершить карьеру в сборной Англии. В качестве причины названы семейные обстоятельства.

По данным The Sun, 31-летний нападающий хочет больше времени проводить со своей семьей. Он уже связался с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом и объявил ему о своем решении.

Джейми Варди защищал цвета ряда английских клубов. В сезоне-2015/16 футболист стал чемпионом Англии в составе «Лестера», уточняет «Газета.ру».

За национальную сборную Варди провел 26 матчей, забив семь мячей. Он принимал участие в чемпионате мира по футболу в России. Сборная Англии заняла четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды турнира бельгийской команде (2:0).

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