«Лазерных хулиганов» предложили отправлять под арест на 15 суток

За «лазерное хулиганство» хотят ввести административную ответственность. Поправки в КоАП разработал Ространснадзор. В службе предлагают отправлять виновных под административный арест на 15 суток. Ространснадзор также считает необходимым увеличить максимальные штрафы за уже предусмотренные в кодексе нарушения, угрожающие безопасности полетов: например, за использование петард рядом со взлетной полосой — в 10 раз, за проход или проезд по территории аэропорта без разрешения — в 150 раз. Эксперты отмечают, что ужесточение ответственности напомнит гражданам о серьезности последствий, к которым может привести такое хулиганство.

Ространснадзор предложил переписать практически всю ст. 11.3 КоАП о действиях, угрожающих безопасности полетов (доклад с соответствующей инициативой есть у «Известий»). В службе хотят добавить в Административный кодекс новый вид нарушения — «за умышленное применение» лазеров и изделий на их основе «в направлении осуществляющих руление, взлет, посадку и полет воздушных судов». За это предлагается штрафовать на сумму от 15 до 30 тыс. рублей или отправлять под административный арест на срок до 15 суток с конфискацией лазерного устройства.

За ряд уже предусмотренных в кодексе нарушений в пределах аэродрома Ространснадзор предложил кратно увеличить сумму санкций. Например, за использование пиротехники максимальные штрафы предложено поднять в 10 раз: до 20 тыс. рублей «с конфискацией орудия совершения административного правонарушения» для граждан, до 50 тыс. рублей — для должностных лиц и до 200 тыс. рублей — для юрлиц и ИП. Также, согласно докладу, необходимо ужесточить ответственность за проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта (кроме аэровокзала). Для физлиц максимальный штраф предлагается увеличить с 1 до 10 тыс. рублей, а также отдельно предусмотреть денежное наказание для должностных и юридических лиц — до 30 тыс. и до 150 тыс. рублей соответственно, считают в Ространснадзоре.

В службе оперативно не ответили на запрос «Известий». В Минтрансе рекомендовали обратиться в Ространснадзор, не сообщив о своей позиции по этим предложениям.

В международном аэропорту Шереметьево поддержали инициативу службы. Она является «полезной и своевременной», так как администрация воздушной гавани до сих пор фиксирует случаи и получает информацию от экипажей об ослеплении лазерами со стороны лиц, находящихся за пределами территории аэропорта. Эти «умышленные действия влияют на безопасность полетов», сказали «Известиям» в пресс-службе Шереметьево. В аэропорту Пулково также поддержали Ространснадзор.

В 2017 году за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств» была введена уголовная ответственность — вплоть до двух лет лишения свободы. Ст. 267.1 УК РФ касается и «лазерного хулиганства», однако привлечение по ней к ответственности — сложный процесс, к тому же наказать можно только злоумышленников, достигших 16-летнего возраста.

Наведение лазера на самолет может создать аварийную ситуацию, подтвердил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Андрей Крамаренко.

В целом нынешние административные штрафы можно назвать небольшими, отметила адвокат Виктория Данильченко. А, например, несанкционированное применение пиротехники вблизи аэродромов может привести к трагическим последствиям.

Отдельное регулирование любого вида нарушения всегда приводит к более жесткому контролю таких действий, считает управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов.

Ввести административную ответственность за попытки ослепления пилотов лазером планировалось еще в 2011 году, но тогда поправки в КоАП так и не дошли до Госдумы.