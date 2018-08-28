Из квартиры в Москве забрали 20 ядовитых змей

Два десятка ядовитых змей забрали из квартиры на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Инцидент произошел утром 28 августа в квартире дома 45 по Ленинскому проспекту. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», о том, что в квартире находятся ядовитые змеи, сообщили соседи. На место прибыли специалисты МЧС и полиции, но помощь спасателей не потребовалась: змей поймал сотрудник департамента природопользования и передал их в центр передержки. По данным РЕН ТВ, пресмыкающиеся содержались в ненадлежащих условиях — в контейнерах.

По данным РИАМО, были изъяты 16 гадюк, две китайские хабу и два мадагаскарских удава, которые, согласно конвенции СИТЕС 1, находятся под угрозой исчезновения. Хабу и гадюки, по словам специалистов, являются ядовитыми видами и представляют опасность для человека. В настоящее время состояние змей удовлетворительное, выясняются обстоятельства инцидента.

В июле на Ленинском проспекте спасатели сняли с дерева полутораметрового амурского полоза. Как сообщал источник в МЧС, змею также обнаружили в районе дома 45. «Газета.ру» отмечала, что поймать пресмыкающееся оказалось трудно, поскольку оно переползало с дерева на дерево.