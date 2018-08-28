Прямой эфир

Из квартиры в Москве забрали 20 ядовитых змей

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Erhard Nerger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два десятка ядовитых змей забрали из квартиры на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Инцидент произошел утром 28 августа в квартире дома 45 по Ленинскому проспекту. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», о том, что в квартире находятся ядовитые змеи, сообщили соседи. На место прибыли специалисты МЧС и полиции, но помощь спасателей не потребовалась: змей поймал сотрудник департамента природопользования и передал их в центр передержки. По данным РЕН ТВ, пресмыкающиеся содержались в ненадлежащих условиях — в контейнерах.

По данным РИАМО, были изъяты 16 гадюк, две китайские хабу и два мадагаскарских удава, которые, согласно конвенции СИТЕС 1, находятся под угрозой исчезновения. Хабу и гадюки, по словам специалистов, являются ядовитыми видами и представляют опасность для человека. В настоящее время состояние змей удовлетворительное, выясняются обстоятельства инцидента.

В июле на Ленинском проспекте спасатели сняли с дерева полутораметрового амурского полоза. Как сообщал источник в МЧС, змею также обнаружили в районе дома 45. «Газета.ру» отмечала, что поймать пресмыкающееся оказалось трудно, поскольку оно переползало с дерева на дерево. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 200 змей обнаружили в жилом доме в Буэнос-Айресе
Многолетняя дружба курицы и змеи удивила пользователей Сети

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017