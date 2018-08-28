Добычу мрамора возобновили в пригороде Дамаска

Фабрика в сирийском городе Рухейба (провинция Дамаск) возобновила добычу мрамора после семилетнего перерыва, сообщил директор предприятия Билял Ханнам.

«Семь лет добычей мрамора мы заниматься не могли: в этих местах хозяйничали боевики. Их недавно выбили отсюда, и мы возобновили добычу», — рассказал Ханнам.

По его словам, мрамор в Рухейбе добывают уже 60 лет, а сейчас камень востребован как никогда: его используют при отделке помещений, производстве деталей интерьера и реставрационных работах.

Ранее в провинции Дамаск заработала программа помощи вернувшимся в свои дома беженцам. Она предусматривает материальную помощь и предоставление временного жилья покинувшим регион во время боевых действий сирийцам.

3 августа стало известно, что около 1,5 млн сирийских граждан вернулись в свои дома с начала официальной операции против террористов в сентябре 2015 года.