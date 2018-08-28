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Трамп и Меркель призвали к международным усилиям по сирийской провинции Идлиб

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Фото: TASS/DPA/Michael Kappeler
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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель призвали к международным усилиям по сирийской провинции Идлиб и Украине.

«Оба лидера призвали к международным действиям, с тем чтобы предотвратить гуманитарный кризис в провинции Идлиб, а также к возобновлению усилий по разрешению конфликта на востоке Украины», — говорится в заявлении Белого дома.

27 августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США готовятся к нанесению ракетного удара по территории Сирии.

Он указал, что Вашингтон намерен воспользоваться провокацией с применением химического оружия в провинции Идлиб, которую готовят боевики террористической группировки при активном содействии британских спецслужб.

Пентагон, в свою очередь, опроверг заявления Минобороны России.

Трамп и Меркель ранее призвали Россию оказывать умеренное влияние на сирийский режим, пишет «Газета.ру».

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