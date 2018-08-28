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«Росатом» продолжит работы на венгерской АЭС «Пакш» после протеста Австрии

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Фото: Global Look Press/Karl Schöndorfer
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«Росатом» продолжает работы на венгерской АЭС «Пакш», несмотря на противодействие со стороны Австрии и Люксембурга. Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в правительстве Венгрии.

Ранее Вена подала иск в Европейский суд, выступив против того, чтобы Еврокомиссия субсидировала расширение станции. Венгрия рассчитывает на положительный исход слушаний в суде, и в настоящее время иск Австрии не мешает текущим работам на АЭС, пояснил «Известиям» источник в венгерском правительстве.

Собеседник отметил, что разрешение Еврокомиссии на расширение «Пакш» было получено в марте 2017 года, и до его отзыва по решению суда оно остается в силе.

Министр устойчивого развития и туризма Австрии Элизабет Кестингер заявила «Известиям», что не имеет ничего против строительства АЭС в Венгрии, но не хочет, чтобы на это шли «общеевропейские деньги».

В «Росатоме» «Известиям» пояснили, что эта ситуация — внутренний вопрос взаимодействия между членами Европейского союза, однако напомнили о принципе прецедентного права.

Подробнее — в материале «Известий»:

Мимо Вены: как в Европе противодействуют «Росатому»

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