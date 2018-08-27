Москалькова вновь призвала Киев обменяться задержанными моряками

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала обменять украинских рыбаков с задержанного российскими пограничниками судна «ЯМК-0041» на находящихся на Украине россиян с крымского сейнера «Норд». Соответствующее письмо она направила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.

«Направляю ей очередное письмо и очень надеюсь достучаться до сердец тех, кто может принять решение и сделать так, чтобы российские и украинские рыбаки вернулись на родину к своим семьям», — цитирует Москалькову ее пресс-служба.

По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, чьи слова также приводятся в сообщении, судьба украинских моряков и их крайне плачевное материальное состояние не волнуют ни Украину, ни собственника судна.

Российское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. Девять членов экипажа были арестованы, а против капитана судна возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в якобы нарушении порядка въезда в Крым. Капитану «Норда» грозит до пяти лет лишения свободы.

4 мая в районе мыса Тарханкут в Черном море российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» по подозрению в незаконном рыбном промысле. Все пятеро членов экипажа являются гражданами Украины, вместе с судном их доставили в Крым для проведения процессуальных действий. В отношении капитана было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове рыбы. На «ЯМК-0041» наложили арест.