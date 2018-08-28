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В России разработали единые правила платных экскурсионных полетов

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Фото: РИА Новости/Олег Смыслов
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В России разработали единые правила осуществляемых за плату экскурсионных полетов.

Согласно проекту, подготовленному Минтрансом, обзорным полетом будет признан «полет на гражданских воздушных судах за плату в целях демонстрации возможностей авиационной техники или осмотра земной поверхности с высоты полета». Взлет и посадка будут производиться на одном аэродроме, а сам полет можно будет совершить в радиусе не более 50 км от него.

Катать пассажиров будут легкие и сверхлегкие самолеты и вертолеты вместимостью не более 19 человек. Полеты будут допустимы только при ясной погоде и в светлое время суток. Пилотам будет запрещено летать по приборам, ниже 150 м, а также в условиях плохой видимости.

Кроме того, во время покупки билета на экскурсию пассажирам будет предлагаться возможность заключить договор добровольного страхования жизни и здоровья от несчастного случая.

В связи с тем, что на данный момент для выполнения любых коммерческих полетов необходимо иметь сертификат эксплуатанта, как для большой авиакомпании, частные владельцы легких и сверхлегких воздушных судов не могут легально выполнять платные экскурсионные полеты.

Эксперты считают, что принятие простых и понятных правил может положить начало развитию малой авиации.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Воздушным экскурсиям прописали правила

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