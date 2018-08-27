ФАС посчитала оскорбительной рекламу с изображением маленькой женской груди

Управление ФАС по Архангельской области сочло оскорбительной для женщин рекламу жилых комплексов одной из местных фирм.

В ведомство поступили две жалобе на рекламные щиты. На одном из них была изображена женщина, измеряющая себе грудь лентой. Надпись гласила: «У нас маленькие цены и много комплексов».

На втором баннере женщина стояла спиной, сняв рубашку. Под снимком было написано следующее: «Дешевле, чем снять», отмечает телеканал РЕН ТВ.

Авторы жалобы сочли, что эта реклама является сексистской, оскорбляет и унижает женщин. В ФАС с доводами согласились, отметив при этом, что реклама указывает на «физические недостатки у женщин».

По первому плакату планируют возбудить административное дело, а по второму истек срок давности, поскольку он был размещен более года назад.