Силуанов рассказал о мерах по защите от санкций против российского госдолга

Власти России уже разработали план на случай введения санкций США в отношении российского госдолга, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем министр выразил надежду, что «этого не произойдет».

2 августа стало известно, что американские сенаторы внесли в конгресс законопроект, ужесточающий санкции против Москвы. Документ, в частности, запрещает американским инвесторам покупать новые российские облигации.

Вместе с тем аналитики полагают, что если подобное ограничение и будет введено, оно затронет лишь новые бумаги, а не те, что уже торгуются на бирже, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Новые антироссийские санкции США вступили в силу с 27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений.