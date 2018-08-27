МИД заявил о подготовке ответа на новые санкции США

Россия не оставит без ответа новые санкции США и готова справиться с последующими волнами американских ограничительных мер, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Скажу откровенно, что мы, конечно же, не оставляем без зеркального ответа расширение американцами так называемых черных списков наших физических лиц», — сказал он.

При этом замминистра обратил внимание, что на экономические санкции не обязательно отвечать только в экономической сфере, однако нужное решение примет президент России.

«Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или с еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок», — заключил дипломат.

Новые антироссийские санкции США вступили в силу с 27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений.

Причиной введения ограничительных мер США назвали инцидент в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что их отравили газом класса «Новичок» российского производства. Москва категорически отрицает все обвинения и требует открытого и независимого расследования.

Через три месяца американская сторона может ввести еще один пакет санкций. Он предусматривает понижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. Однако от этой части Вашингтон может отказаться, если Москва даст гарантию в будущем не использовать химоружие.