Прямой эфир
Сюжет:

МИД заявил о подготовке ответа на новые санкции США

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не оставит без ответа новые санкции США и готова справиться с последующими волнами американских ограничительных мер, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Скажу откровенно, что мы, конечно же, не оставляем без зеркального ответа расширение американцами так называемых черных списков наших физических лиц», — сказал он.

«Эта политика не имеет перспектив»
Президент России дал оценку новым американским санкциям

При этом замминистра обратил внимание, что на экономические санкции не обязательно отвечать только в экономической сфере, однако нужное решение примет президент России.

«Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или с еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок», — заключил дипломат.

Новые антироссийские санкции США вступили в силу с 27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений.

Причиной введения ограничительных мер США назвали инцидент в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что их отравили газом класса «Новичок» российского производства. Москва категорически отрицает все обвинения и требует открытого и независимого расследования. 

Через три месяца американская сторона может ввести еще один пакет санкций. Он предусматривает понижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. Однако от этой части Вашингтон может отказаться, если Москва даст гарантию в будущем не использовать химоружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Польша признала успехи России в экспорте продовольствия
Силуанов рассказал о мерах по стабилизации рубля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017