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Трое подростков надругались над ребенком под Астраханью

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Уголовное дело возбуждено по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка в Ахтубинске Астраханской области. Предположительно, это сделали трое подростков. Сейчас их ищут.

Как сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР, жертвой неизвестных стала шестилетняя девочка. Накануне, 26 августа, ее похитили с детской площадки, завели за почтовое отделение и там надругались.

Некоторые местные СМИ передают, ссылаясь на очевидцев, что преступление совершили подростки. Случайные прохожие подумали, что дети так играют, и не стали бить тревогу.

Ранее папу римского обвинили в укрывательстве кардинала-педофила.

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