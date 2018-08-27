Папа римский признал поражение своей церкви в борьбе с педофилами

Папа римский признал поражение католической церкви в борьбе с педофилами. Понтифик встретился с жертвами священников-насильников. Выступая перед толпой в Ирландии, понтифик призвал к прощению.

«Я прошу прощения у Господа за эти грехи. За скандал и предательство, которые испытали многие братья и сестры. Я прошу нашу благословенную Богоматерь вступиться за тех, кто пережил надругательство любого рода, и убедить самым решительным образом каждого члена большой христианской общины, что Она никогда не позволит подобным ситуациям снова произойти», — сказал он.

Однако слова папы многим показались неубедительными. Предложения конкретных действий по борьбе с педофилами озвучены не были. А горожане организовали протесты. Участники акции «Скажи папе нет» призвали к бойкоту мессы в Дублине.