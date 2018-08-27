Прямой эфир

В Арктике началось строительство российской базы ПВО

0
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В якутском порту Тикси приступили к строительству военного городка для служащих соединения противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота.

«Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии установки первой сваи современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота», — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

«Мирная Арктика» в боеготовности: США зашли в сторону России с севера
В Москве увеличение американского воинского контингента в Норвегии расценили как угрозу границам

В ноябре прошлого года адмирал заявил, что в 2018 году в составе флота сформируют новую дивизию ПВО, напоминает RT. Военный городок построят за полгода. Он будет состоять из 11 объектов, сообщает пресс-служба флота.

Северный флот — межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана, сообщает «Интерфакс». В состав Северного флота входят в том числе атомные подлодки, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

22 августа сообщалось, что растущее военное присутствие США в Норвегии вызывает сильную озабоченность российской стороны. Как рассказали «Известиям» в посольстве России в Осло в нарушение норвежских законов США продвигаются к границам России с севера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минобороны рассказали о разработке новейшего оружия для ПВО
Россия раскритиковала британские СМИ за призыв милитаризировать Арктику

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017