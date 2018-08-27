В Арктике началось строительство российской базы ПВО

В якутском порту Тикси приступили к строительству военного городка для служащих соединения противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота.

«Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии установки первой сваи современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота», — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

В ноябре прошлого года адмирал заявил, что в 2018 году в составе флота сформируют новую дивизию ПВО, напоминает RT. Военный городок построят за полгода. Он будет состоять из 11 объектов, сообщает пресс-служба флота.

Северный флот — межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана, сообщает «Интерфакс». В состав Северного флота входят в том числе атомные подлодки, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

22 августа сообщалось, что растущее военное присутствие США в Норвегии вызывает сильную озабоченность российской стороны. Как рассказали «Известиям» в посольстве России в Осло в нарушение норвежских законов США продвигаются к границам России с севера.