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Вышел трейлер третьего сезона сериала «Настоящий детектив»

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Фото: youtube.com
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В Сети появился трейлер третьего сезона сериала «Настоящий детектив». Видео опубликовано на YouTube-канале телеканала HBO.

События новых серий происходят в американском штате Арканзас на левом берегу реки Миссисипи сразу в трех временных периодах. Детективы Роланд Уэст и Уэйн Хэйс будут расследовать дело о пропаже детей. Главные роли сыграют Стивен Дорфф и Махершала Али соответственно.

Режиссерами сезона выступили Джереми Солнье, работавший над картинами «Зеленая комната» и «Катастрофа», а также Дэниела Сакхейма («Игра престолов»). Постановщиком одной из первых серий стал автор сериала Ник Пиццолатто, который работал над сценарием вместе с Дэвидом Милчксом («Удача», «Дэдвуд»). Исполнительными продюсерами стали Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой, сообщает телеканал «360».

Первый сезон «Настоящего детектива» с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях стартовал в 2014 году и имел большой успех, сообщает сетевое издание m24.ru. Второй сезон с Колином Фарреллом, Рэйчел Макадамс и Винсом Воном разочаровал поклонников проекта. Как напоминает сайт kp.ru, последний эпизод второго сезона мрачного триллера вышел в августе 2015-го. Проект неоднократно хотели закрыть, однако возвращение автора шоу Ника Пиццолатто в 2017 году подарило поклонникам надежду на новую часть.

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