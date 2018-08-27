Кремль отказался комментировать информацию об авиаударе по Афганистану

В Кремле не стали комментировать информацию о якобы причастности России к авиаударам по территории Афганистана со стороны ВВС Таджикистана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос Минобороны и МИД страны.

При этом он подчеркнул, что экономика России и Таджикистана сильно связаны, в том числе речь идет о сотрудничестве в области безопасности и охраны границ. «Россия придает очень большое значение этому направлению сотрудничества», — заявил Песков 27 августа.

Власти Афганистана заявили, что 26 августа таджикский или российский самолет нанес удар по району Даргад, где шли столкновения между пограничниками и представителями «Талибана» (организация запрещена в РФ). В результате атаки погибли восемь боевиков, еще шестеро пострадали.

27 августа представитель Минобороны России опроверг причастность страны к операции на таджикско-афганской границе. Для этого необходимы санкции штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).