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Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию с ростом акцизов на топливо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В планы Кремля не входит вмешиваться в ситуацию с повышением акцизов на топливо, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Пока ситуации нет, чтобы в нее вмешиваться», — ответил представитель Кремля на вопрос о планах президента России Владимира Путина повлиять на возможный рост цен на бензин после увеличения акцизов на топливо.

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«Что касается позиции Кремля, то президент всегда поручает правительству принимать соответствующие меры, чтобы избежать скачкообразного повышения цен, в том числе и на топливо», — заключил Песков.

27 августа РБК опубликовало интервью с вице-премьером Дмитрием Козаком, в котором он утверждает, что с 1 января 2019 года в правительстве России решили повысить акцизы на бензин.

Акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно. При этом Козак обещал, что правительство не допустит скачка цен на АЗС. «Для этого у него [правительства] достаточно инструментов», — подчеркнул вице-премьер.

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