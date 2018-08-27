Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию с ростом акцизов на топливо

В планы Кремля не входит вмешиваться в ситуацию с повышением акцизов на топливо, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока ситуации нет, чтобы в нее вмешиваться», — ответил представитель Кремля на вопрос о планах президента России Владимира Путина повлиять на возможный рост цен на бензин после увеличения акцизов на топливо.

«Что касается позиции Кремля, то президент всегда поручает правительству принимать соответствующие меры, чтобы избежать скачкообразного повышения цен, в том числе и на топливо», — заключил Песков.

27 августа РБК опубликовало интервью с вице-премьером Дмитрием Козаком, в котором он утверждает, что с 1 января 2019 года в правительстве России решили повысить акцизы на бензин.

Акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно. При этом Козак обещал, что правительство не допустит скачка цен на АЗС. «Для этого у него [правительства] достаточно инструментов», — подчеркнул вице-премьер.