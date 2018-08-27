Предприниматель городского типа

По данным Росстата, в 2018 году ко­личество предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в России выросло на 6,9% и составило более 6 млн. Впрочем, цифры лукавы. Доля МСП в экономике по-прежнему низка — всего 20%, а количество заня­тых в этой сфере работников не до­росло до 20 млн человек. Кроме того, практически весь малый бизнес сосре­доточен в городах, и лишь мизерная его часть — в сельских поселениях. Од­нако, несмотря на сегодняшние скром­ные цифры, эксперты уже видят точки роста МСП в ближайшие годы.

Структура МСП отличается от ре­гиона к региону. Традиционно ма­лый и средний бизнес лучше всего развит в Центральном федеральном округе. Согласно Единому реестру субъектов МСП, сегодня там дей­ствуют 1 807 744 предприятия. Сле­дом идет Приволжский ФО, где рабо­тают 1 064 083 предприятия, Южный ФО — 714 024 предприятия, Северо- Западный ФО — 684 296, Сибирский ФО — 687 574. В списке отстающих уже много лет находятся два регио­на — Дальневосточный, где работают 295 197 субъектов МСП, и Северо-Кав­казский с 198 493 предприятиями.

В округах МСП также распределе­ны неоднородно. К примеру, основная масса предприятий МСП в Дальнево­сточном ФО приходится на Республику Саха, Магаданскую область и Камчатку, а в более населенных Ев­рейской и Чукотской АО их в два раза меньше.

— Малый и средний бизнес в России развивается неравномерно, — гово­рит заместитель исполнительного ди­ректора общероссийской обществен­ной организации «Опора России» Иван Ефременков. — Он сосредоточен пре­имущественно в крупных агломера­циях — Москве, Санкт-Петербурге, других городах-миллионниках. В ре­гионах, где нет миллионников, — про­сто в крупных городах. Например, в Тверской области половина всего малого бизнеса — 23 тыс. субъектов из 47 тыс. — приходится на Тверь.

Основную долю в малом и среднем бизнесе занимает по-прежнему опто­вая и розничная торговля. В поселках следующими по популярности после торговли видами деятельности явля­ются фермерство и развитие туристи­ческой инфраструктуры. Любопытно, что абсолютным лидером по числу вы­сокотехнологичных малых предпри­ятий является Сибирский федераль­ный округ.

— Безусловно, малые города име­ют свою специфику с точки зрения развития малого бизнеса, — счита­ет руководитель департамента су­веренных и региональных рейтингов Национального рейтингового агент­ства Александр Пахалов. — Развивать­ся МСП в малых населенных пунктах значительно сложнее из-за отсут­ствия платежеспособного спроса и не­благоприятной институциональной среды. Власти малых городов часто относятся к задачам развития мало­го бизнеса исключительно формаль­но, не создавая комфортных условий для предпринимателей. Представи­тели малого бизнеса из небольших городов регулярно указывают на то, что местные администрации не толь­ко не помогают преодолевать адми­нистративные барьеры, но и создают избыточное регулирование. Напри­мер, согласование установки вывески или рекламной конструкции в малых городах занимает порой больше вре­мени, чем в Москве или Петербурге. Однако стоит отметить, что у МСП в небольших населенных пунктах есть свои преимущества — это низкий уро­вень конкуренции.

Насчет эффективности предпри­ятий МСП мнения экспертов расхо­дятся: кто-то считает, что отрасль находится в стагнации, а кто-то уже видит рост, который происходит в от­дельных отраслях промышленности. Так, в последний год наблюдался зна­чительный рост выручки предприя­тий МСП в самых отстающих регио­нах страны — Ингушетии, Чеченской Республике, Еврейской АО — на 50, 13 и 20% соответственно. По мнению Ивана Ефременкова, высокие показа­тели обусловлены легализацией ра­боты предприятий малого и среднего бизнеса в результате мер господдерж­ки. По другим оценкам, такой рост стал возможен благодаря вводу в экс­плуатацию новых производств и мо­дернизации существующих за счет вливания в отстающие регионы круп­ных инвестиций. Кроме того, некото­рые производства из большого биз­неса переходят в категорию малого и среднего. Такая ситуация характер­на, например, для станкостроения: со­ветские предприятия-гиганты, при­спосабливаясь к новой рыночной среде, дробятся на малые предприя­тия, занимающие небольшую, но ис­ключительно свою рыночную нишу.

— После упадка отрасли в 90-е за­воды нуждались в модернизации соб­ственных производственных мощ­ностей, чтобы наладить серийный выпуск высокотехнологичных стан­ков, которые могли бы конкуриро­вать с продукцией мировых лиде­ров, — рассказывает председатель комитета по тяжелому машиностро­ению и станкостроению Общероссий­ской общественной организации «Де­ловая Россия», председатель совета директоров компании СТАН Максим Гущин. — Существенную помощь ока­зали такие институты, как Фонд раз­вития промышленности (ФРП), Корпо­рация МСП. Несколько наших заводов реализуют сейчас проекты модерни­зации, частично профинансирован­ные ФРП при гарантийной поддержке Корпорации МСП. Заем на 7 лет под 5% в существующей финансовой системе РФ, которая в целом не обеспечивает отечественные машиностроительные предприятия доступными кредит­ными средствами, — очень серьезная поддержка, которая позволила нам оснастить заводы новым оборудова­нием.

По мнению экспертов, малый и средний бизнес лучше развивает­ся там, где его активно поддерживает региональная власть. На федеральном уровне предусмотрены стандартные меры поддержки МСП: создание ин­фраструктуры — бизнес-инкубато­ров и технопарков, финансовая под­держка по линии гарантийных фондов, институтов развития, АО «Корпора­ция МСП», субсидирование процент­ной ставки, льготное кредитование, лизинговая поддержка, уменьшение обязательного сбора в пенсионный фонд.

На региональном уровне суще­ствуют свои налоговые преферен­ции. Так, регионы могут снижать став­ку по налогу в упрощенной системе налогообложения (УСН) в шесть раз по приоритетным для региона видам деятельности. По отдельным видам деятельности регионы могут вводить налоговые каникулы для индивиду­альных предпринимателей в течение первых двух лет. Лучшими на сегод­ня в плане поддержки МСП считают­ся такие регионы, как Татарстан, Баш­кирия, Калужская, Калининградская, Новосибирская, Томская, Иркутская, Магаданская области, Республика Саха, Красноярский край, Хабаров­ский край.

Развиваются в регионах и формы нефинансовой поддержки бизнеса — образовательно-консультационные программы, семинары, школы и фо­румы.

— Сейчас много программ под­держки на уровне фондов и госу­дарства разной степени эффектив­ности: от ГБУ «Малый и средний бизнес» до грантовых программ раз­ных фондов, — считает руководитель образовательного проекта «Больше, чем покупка» Лена Карин. — Я счи­таю, что предпринимателя надо ве­сти за руку в течение нескольких лет, пока он не встанет на ноги, а не да­вать ему единичные формальные кон­сультации.

— Для поддержки МСП в малых го­родах нужны, безусловно, налоговые льготы и отсутствие проверок, — счи­тает доцент кафедры корпоративного управления Высшей школы корпора­тивного управления (ВШКУ) РАНХиГС Виктор Солнцев. — Самое главное для малого бизнеса заключается в том, чтобы не мешать его развитию. Все предприниматели просят, чтобы их оставили в покое. Кроме того, ин­фраструктура поддержки МСП только декларирована. А в реальности пред­принимателей просто информируют о наличии тех или иных льгот для МСП. А обещанных льготных кредитов, как правило, в банках им не выдают.

Тем не менее работа по улучшению делового климата для бизнеса в реги­онах началась. Идет поиск форм под­держки МСП, создаются площадки для обмена опытом, улучшается ин­вестиционная инфраструктура, про­рабатываются меры поддержки МСП. И если еще несколько лет назад ре­гиональные и местные власти могли относиться к потенциальному инве­стору равнодушно, то сегодня они го­товы встретить его с распростертыми объятиями. Главное, чтобы это было не только на словах.