Предприниматель городского типа
По данным Росстата, в 2018 году количество предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в России выросло на 6,9% и составило более 6 млн. Впрочем, цифры лукавы. Доля МСП в экономике по-прежнему низка — всего 20%, а количество занятых в этой сфере работников не доросло до 20 млн человек. Кроме того, практически весь малый бизнес сосредоточен в городах, и лишь мизерная его часть — в сельских поселениях. Однако, несмотря на сегодняшние скромные цифры, эксперты уже видят точки роста МСП в ближайшие годы.
Структура МСП отличается от региона к региону. Традиционно малый и средний бизнес лучше всего развит в Центральном федеральном округе. Согласно Единому реестру субъектов МСП, сегодня там действуют 1 807 744 предприятия. Следом идет Приволжский ФО, где работают 1 064 083 предприятия, Южный ФО — 714 024 предприятия, Северо- Западный ФО — 684 296, Сибирский ФО — 687 574. В списке отстающих уже много лет находятся два региона — Дальневосточный, где работают 295 197 субъектов МСП, и Северо-Кавказский с 198 493 предприятиями.
В округах МСП также распределены неоднородно. К примеру, основная масса предприятий МСП в Дальневосточном ФО приходится на Республику Саха, Магаданскую область и Камчатку, а в более населенных Еврейской и Чукотской АО их в два раза меньше.
— Малый и средний бизнес в России развивается неравномерно, — говорит заместитель исполнительного директора общероссийской общественной организации «Опора России» Иван Ефременков. — Он сосредоточен преимущественно в крупных агломерациях — Москве, Санкт-Петербурге, других городах-миллионниках. В регионах, где нет миллионников, — просто в крупных городах. Например, в Тверской области половина всего малого бизнеса — 23 тыс. субъектов из 47 тыс. — приходится на Тверь.
Основную долю в малом и среднем бизнесе занимает по-прежнему оптовая и розничная торговля. В поселках следующими по популярности после торговли видами деятельности являются фермерство и развитие туристической инфраструктуры. Любопытно, что абсолютным лидером по числу высокотехнологичных малых предприятий является Сибирский федеральный округ.
— Безусловно, малые города имеют свою специфику с точки зрения развития малого бизнеса, — считает руководитель департамента суверенных и региональных рейтингов Национального рейтингового агентства Александр Пахалов. — Развиваться МСП в малых населенных пунктах значительно сложнее из-за отсутствия платежеспособного спроса и неблагоприятной институциональной среды. Власти малых городов часто относятся к задачам развития малого бизнеса исключительно формально, не создавая комфортных условий для предпринимателей. Представители малого бизнеса из небольших городов регулярно указывают на то, что местные администрации не только не помогают преодолевать административные барьеры, но и создают избыточное регулирование. Например, согласование установки вывески или рекламной конструкции в малых городах занимает порой больше времени, чем в Москве или Петербурге. Однако стоит отметить, что у МСП в небольших населенных пунктах есть свои преимущества — это низкий уровень конкуренции.
Насчет эффективности предприятий МСП мнения экспертов расходятся: кто-то считает, что отрасль находится в стагнации, а кто-то уже видит рост, который происходит в отдельных отраслях промышленности. Так, в последний год наблюдался значительный рост выручки предприятий МСП в самых отстающих регионах страны — Ингушетии, Чеченской Республике, Еврейской АО — на 50, 13 и 20% соответственно. По мнению Ивана Ефременкова, высокие показатели обусловлены легализацией работы предприятий малого и среднего бизнеса в результате мер господдержки. По другим оценкам, такой рост стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию новых производств и модернизации существующих за счет вливания в отстающие регионы крупных инвестиций. Кроме того, некоторые производства из большого бизнеса переходят в категорию малого и среднего. Такая ситуация характерна, например, для станкостроения: советские предприятия-гиганты, приспосабливаясь к новой рыночной среде, дробятся на малые предприятия, занимающие небольшую, но исключительно свою рыночную нишу.
— После упадка отрасли в 90-е заводы нуждались в модернизации собственных производственных мощностей, чтобы наладить серийный выпуск высокотехнологичных станков, которые могли бы конкурировать с продукцией мировых лидеров, — рассказывает председатель комитета по тяжелому машиностроению и станкостроению Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров компании СТАН Максим Гущин. — Существенную помощь оказали такие институты, как Фонд развития промышленности (ФРП), Корпорация МСП. Несколько наших заводов реализуют сейчас проекты модернизации, частично профинансированные ФРП при гарантийной поддержке Корпорации МСП. Заем на 7 лет под 5% в существующей финансовой системе РФ, которая в целом не обеспечивает отечественные машиностроительные предприятия доступными кредитными средствами, — очень серьезная поддержка, которая позволила нам оснастить заводы новым оборудованием.
По мнению экспертов, малый и средний бизнес лучше развивается там, где его активно поддерживает региональная власть. На федеральном уровне предусмотрены стандартные меры поддержки МСП: создание инфраструктуры — бизнес-инкубаторов и технопарков, финансовая поддержка по линии гарантийных фондов, институтов развития, АО «Корпорация МСП», субсидирование процентной ставки, льготное кредитование, лизинговая поддержка, уменьшение обязательного сбора в пенсионный фонд.
На региональном уровне существуют свои налоговые преференции. Так, регионы могут снижать ставку по налогу в упрощенной системе налогообложения (УСН) в шесть раз по приоритетным для региона видам деятельности. По отдельным видам деятельности регионы могут вводить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей в течение первых двух лет. Лучшими на сегодня в плане поддержки МСП считаются такие регионы, как Татарстан, Башкирия, Калужская, Калининградская, Новосибирская, Томская, Иркутская, Магаданская области, Республика Саха, Красноярский край, Хабаровский край.
Развиваются в регионах и формы нефинансовой поддержки бизнеса — образовательно-консультационные программы, семинары, школы и форумы.
— Сейчас много программ поддержки на уровне фондов и государства разной степени эффективности: от ГБУ «Малый и средний бизнес» до грантовых программ разных фондов, — считает руководитель образовательного проекта «Больше, чем покупка» Лена Карин. — Я считаю, что предпринимателя надо вести за руку в течение нескольких лет, пока он не встанет на ноги, а не давать ему единичные формальные консультации.
— Для поддержки МСП в малых городах нужны, безусловно, налоговые льготы и отсутствие проверок, — считает доцент кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Виктор Солнцев. — Самое главное для малого бизнеса заключается в том, чтобы не мешать его развитию. Все предприниматели просят, чтобы их оставили в покое. Кроме того, инфраструктура поддержки МСП только декларирована. А в реальности предпринимателей просто информируют о наличии тех или иных льгот для МСП. А обещанных льготных кредитов, как правило, в банках им не выдают.
Тем не менее работа по улучшению делового климата для бизнеса в регионах началась. Идет поиск форм поддержки МСП, создаются площадки для обмена опытом, улучшается инвестиционная инфраструктура, прорабатываются меры поддержки МСП. И если еще несколько лет назад региональные и местные власти могли относиться к потенциальному инвестору равнодушно, то сегодня они готовы встретить его с распростертыми объятиями. Главное, чтобы это было не только на словах.