Победителем авиагонок в Казани стал чех Мартин Шонка

В последние выходные лета, 25 и 26 августа, в Казани состоялся этап чемпионата мира Red Bull Air Race. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru, победу в состязании одержал представитель Чехии Мартин Шонка. Второе место досталось американцу Майклу Гулиану, а третье — его соотечественнику Кирби Чемблиссу.

«Это определенно была одна из самых тяжелых гонок в нашей практике, потому что проблемы возникали у нас на каждом шагу. У нас ничего не срасталось, но совместными усилиями всех членов команды мы смогли собрать волю в кулак. Нам пришлось очень и очень потрудиться, но от этого победа стала еще слаще. Лично я не особо думаю о сезоне. Но теперь мы можем уже переключиться на следующий этап в Винер-Нойштадте (Австрия), а это еще одна непростая задача. Концентрации терять ни в коем случае нельзя», — прокомментировал Шонка свой триумф.

В ходе соревнования неудачные результаты показали действующий чемпион мира японец Ёсихидэ Мурои и бывший лидер сезона австралиец Мэтт Холл. Оба пилота были оштрафованы и выбыли из борьбы за медали и турнирные очки.

В турнирной таблице первенство, однако, остается за Гулианом, который по итогам уже состоявшихся этапов чемпионата набрал 55 очков. За ним следуют Шонка и Холл с 49 очками.

Следующий этап Red Bull Air Race впервые за два года пройдет в Австрии. Он станет последней европейской гонкой сезона, после которой пилоты отправятся в США, где пройдут два заключительных этапа 2018 года.

Red Bull Air Race — соревнования по пилотированию сверхсовременными самолетами. Пилоты должны преодолеть специальную трассу, размеченную надувными пилонами в 25 м. Скорость достигает 370 км/ч, а перегрузки возрастают до 12 g.