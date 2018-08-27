Прямой эфир

Победителем авиагонок в Казани стал чех Мартин Шонка

0
Фото: Red Bull
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последние выходные лета, 25 и 26 августа, в Казани состоялся этап чемпионата мира Red Bull Air Race. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru, победу в состязании одержал представитель Чехии Мартин Шонка. Второе место досталось американцу Майклу Гулиану, а третье — его соотечественнику Кирби Чемблиссу.

Red Bull Air Race: взлетая выше неба
Чем запомнится чемпионат мира по авиагонкам в Казани в 2018-м

«Это определенно была одна из самых тяжелых гонок в нашей практике, потому что проблемы возникали у нас на каждом шагу. У нас ничего не срасталось, но совместными усилиями всех членов команды мы смогли собрать волю в кулак. Нам пришлось очень и очень потрудиться, но от этого победа стала еще слаще. Лично я не особо думаю о сезоне. Но теперь мы можем уже переключиться на следующий этап в Винер-Нойштадте (Австрия), а это еще одна непростая задача. Концентрации терять ни в коем случае нельзя», — прокомментировал Шонка свой триумф.

В ходе соревнования неудачные результаты показали действующий чемпион мира японец Ёсихидэ Мурои и бывший лидер сезона австралиец Мэтт Холл. Оба пилота были оштрафованы и выбыли из борьбы за медали и турнирные очки.

В турнирной таблице первенство, однако, остается за Гулианом, который по итогам уже состоявшихся этапов чемпионата набрал 55 очков. За ним следуют Шонка и Холл с 49 очками.

Следующий этап Red Bull Air Race впервые за два года пройдет в Австрии. Он станет последней европейской гонкой сезона, после которой пилоты отправятся в США, где пройдут два заключительных этапа 2018 года.

Red Bull Air Race — соревнования по пилотированию сверхсовременными самолетами. Пилоты должны преодолеть специальную трассу, размеченную надувными пилонами в 25 м. Скорость достигает 370 км/ч, а перегрузки возрастают до 12 g.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия снова примет этап чемпионата мира по авиагонкам
Самолеты для воздушных гонок доставлены в аэропорт Казани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017