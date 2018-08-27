В Пензенской области арестовали организаторов финансовой пирамиды

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно полицейскими Пензенской области арестовали четырех подозреваемых в создании финансовой пирамиды. Об этом 27 августа заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела», — приводится сообщение Волк на сайте ведомства.

Ущерб от преступной деятельности оценен более чем в 1 млрд рублей.

По информации правоохранительных органов, с 2012 года злоумышленники привлекали денежные средства под предлогом выплаты высоких дивидендов и обещали вкладчикам, что их сбережения будут инвестированы в рынок недвижимости.

Банда открыла девять филиалов в шести регионах страны с главным центром в Пензе.

Полицейские провели семь обысков в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе, в результате которых были обнаружены предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

В августе в Москве задержали банду, незаконно обналичивавшую более 1 млрд рублей. Банковские операции совершались с 2013 по 2017 год. Группировка действовала через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок. Доход банды составил около 300 млн рублей.