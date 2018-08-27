МВД предложило ускорить получение гражданства для родившихся в РСФСР

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой об упрощении процедуры получения гражданства страны. Поправки в закон «О гражданстве РФ» коснутся людей, которые родились на территории РСФСР и имели гражданство СССР.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Иностранные граждане или лица без гражданства, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР, получившие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания», — говорится в предлагаемых поправках.

На портале также отмечается, что в настоящий момент в отношении текста проекта проводятся общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза.

В июле МВД разработало поправки, которые позволят президенту России определять категории иностранцев, которые вправе получать гражданство страны в упрощенном порядке. Ведомство также предложило обеспечить возможностью подавать документы на гражданство соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой (даже если у них нет прописки).