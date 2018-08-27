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В России предлагается создать государственный фонд изобретений

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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Государственный фонд изобретений с бюджетом 5 млрд рублей предлагается создать в России для продвижения отечественных инноваций на внутреннем и внешнем рынках. С такой инициативой выступило Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

По статистике, чуть более 9% промышленных предприятий в России готовы внедрять инновации или рассматривают вопрос внедрения инноваций на своих производствах. В таких странах, как Германия, Финляндия, Швейцария, этот показатель составляет около 60%.

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«Главной проблемой большинство отечественных изобретателей называют отсутствие финансовых ресурсов. Их изобретения, их патенты не востребованы, они не могут достучаться до бизнеса, до представителей промышленности, инвесторов или до государственных институтов развития», — говорит председатель центрального совета ВОИР Антон Ищенко.

При этом инновации, по его словам, серьезный геополитический ресурс влияния, который необходимо использовать.

«Фонд российских изобретений с наполнением в 5 млрд рублей из государственного бюджета, который мы предлагаем создать, должен будет выкупать права на патенты, создавать патентные пулы и выводить эти пулы на зарубежные рынки, защищая таким образом целые отрасли и создавая условия для развития наших отечественных изобретателей и экспорт у нашей высокотехнологичной продукции за рубеж. У нас огромный потенциал в таких отраслях, как авиастроение, судостроение, космос, атомная энергетика, гидроэнергетика и многие другие», — добавляет Ищенко.

Инициатива по созданию фонда российских изобретений будет официально предложена на форуме «Технопром-2018», который пройдет 27–30 августа в Новосибирске.

ВОИР — общественная организация, помогающая предприятиям и физлицам в создании и внедрении новых технологий и продуктов. При поддержке Фонда президентских грантов создает национальную информационную систему «Бюро рационализаторства и изобретательства», которая выстраивает взаимодействие между промышленностью, бизнесом и разработчиками отечественных технологий или товаров.

В июле Ульяновскую область назвали столицей российского изобретательства.

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