Прямой эфир

Воздушным экскурсиям прописали правила

Обзорные полеты ограничат радиусом в 50 км от места вылета
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России впервые разработаны единые правила выполнения платных экскурсионных полетов. Этого очень долго ожидали пилоты авиации общего назначения. Катать пассажиров разрешат на легких и сверхлегких самолетах и вертолетах. Взлетать можно будет только при ясной погоде и в светлое время суток, при этом прогулка должна проходить в радиусе 50 км от места начала экскурсии. Сейчас такие обзорные полеты приравниваются к деятельности по перевозке пассажиров, осуществлять которую могут только авиакомпании с коммерческим сертификатом эксплуатанта. По мнению экспертов, принятие простых и понятных правил может послужить толчком для развития малой авиации, но всех ее проблем всё равно не решит.

Петербургских руферов хотят штрафовать за незаконные экскурсии по крышам

Минтранс подготовил проект приказа о внесении изменений в федеральные авиационные правила подготовки и выполнения полетов в гражданской авиации (ФАП-128). Он размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. С 23 августа по 16 сентября документ будет проходить процедуру общественного обсуждения, после чего он будет сформирован и утвержден в окончательном варианте.

В нем Министерство транспорта впервые вводит новое юридическое понятие для гражданской авиации — «обзорный полет». Это полет на гражданских воздушных судах за плату в целях демонстрации возможностей авиационной техники или осмотра земной поверхности с высоты полета. Такая воздушная экскурсия обязательно предполагает, что вылет и посадка производятся на одном аэродроме, а сам полет выполняется в радиусе не более 50 км от него.

Согласно сформированной позиции Минтранса, обзорный полет должен выполняться на воздушных судах, предназначенных для размещения не более 19 пассажиров. Пилотам при выполнении таких развлекательных рейсов будет запрещено управлять воздушным судном по правилам полетов по приборам, летать ниже 150 м, а также в условиях плохой видимости (менее 3 тыс. м). Кроме того, при продаже билета на воздушную экскурсию должна быть обеспечена возможность заключения договора добровольного страхования жизни и здоровья от несчастного случая.

В Министерстве транспорта не ответили на запрос «Известий».

В настоящее время для выполнения любых коммерческих полетов, даже на легком самолете, необходимо иметь сертификат эксплуатанта, как для большой авиакомпании. Те же правила и для легких вертолетов. Это делает незаконным такой бизнес для всех частных пилотов — владельцев легких и сверхлегких воздушных судов. Именно поэтому экскурсионные полеты до сих пор не получили широкого распространения и по своей стоимости доступны немногим.

Чудеса транзита
Какие оригинальные развлечения и услуги ждут пассажиров в аэропортах

Разрешение Минтранса на обзорные полеты дает большие надежды и перспективы для развития малой авиации в нашей стране, считает член правления общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Александр Евдокимов.

— Большое количество частных пилотов, аэроклубов и даже авиакомпаний нуждаются в этом изменении. Принятие простых и понятных требований к организации и выполнению обзорных полетов легализует их и даст толчок для роста, — заявил «Известиям» Александр Евдокимов. — Пока такие полеты приравниваются к коммерческой перевозке пассажиров, что предъявляет излишние требования к авиаперевозчикам. Теперь же десятки тысяч пилотов смогут начать легально зарабатывать деньги.

Лидер общественного движения пилотов авиации общего назначения Вадим Цыганаш отметил, что в проекте приказа Минтранса нашла отражение часть предложений представителей отрасли, однако одним этим документом все базовые фундаментальные проблемы авиации общего назначения не решить.

— Подготовленный Минтрансом документ перекликается с нашими ожиданиями в части использования легких и сверхлегких воздушных судов для выполнения обзорных полетов. И в этом узком сегменте он решит проблемы, но в целом структурных изменений он не принесет, — рассказал «Известиям» Вадим Цыганаш.

Для экскурсионных туров в основном смогут использовать самолеты Cessna, вертолеты Bell и Robinson. Коммерческая стоимость часового полета на четырехместном легком самолете Cessna-182, например, составляет примерно 12 тыс. рублей. Таким образом, стоимость часовой воздушной прогулки может составить не более 4 тыс. рублей для каждого из трех пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самый высокий в России музей открылся выставкой о столичных высотках
На 56 этаже комплекса Москва-Сити можно увидеть художественные инсталляции и панораму Москвы
В России издан первый путеводитель для «наземных» космических туристов
В России издан первый путеводитель для «наземных» космических туристов
В него вошли 74 объекта в 36 регионах страны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017