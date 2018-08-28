Воздушным экскурсиям прописали правила

В России впервые разработаны единые правила выполнения платных экскурсионных полетов. Этого очень долго ожидали пилоты авиации общего назначения. Катать пассажиров разрешат на легких и сверхлегких самолетах и вертолетах. Взлетать можно будет только при ясной погоде и в светлое время суток, при этом прогулка должна проходить в радиусе 50 км от места начала экскурсии. Сейчас такие обзорные полеты приравниваются к деятельности по перевозке пассажиров, осуществлять которую могут только авиакомпании с коммерческим сертификатом эксплуатанта. По мнению экспертов, принятие простых и понятных правил может послужить толчком для развития малой авиации, но всех ее проблем всё равно не решит.

Минтранс подготовил проект приказа о внесении изменений в федеральные авиационные правила подготовки и выполнения полетов в гражданской авиации (ФАП-128). Он размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. С 23 августа по 16 сентября документ будет проходить процедуру общественного обсуждения, после чего он будет сформирован и утвержден в окончательном варианте.

В нем Министерство транспорта впервые вводит новое юридическое понятие для гражданской авиации — «обзорный полет». Это полет на гражданских воздушных судах за плату в целях демонстрации возможностей авиационной техники или осмотра земной поверхности с высоты полета. Такая воздушная экскурсия обязательно предполагает, что вылет и посадка производятся на одном аэродроме, а сам полет выполняется в радиусе не более 50 км от него.

Согласно сформированной позиции Минтранса, обзорный полет должен выполняться на воздушных судах, предназначенных для размещения не более 19 пассажиров. Пилотам при выполнении таких развлекательных рейсов будет запрещено управлять воздушным судном по правилам полетов по приборам, летать ниже 150 м, а также в условиях плохой видимости (менее 3 тыс. м). Кроме того, при продаже билета на воздушную экскурсию должна быть обеспечена возможность заключения договора добровольного страхования жизни и здоровья от несчастного случая.

В Министерстве транспорта не ответили на запрос «Известий».

В настоящее время для выполнения любых коммерческих полетов, даже на легком самолете, необходимо иметь сертификат эксплуатанта, как для большой авиакомпании. Те же правила и для легких вертолетов. Это делает незаконным такой бизнес для всех частных пилотов — владельцев легких и сверхлегких воздушных судов. Именно поэтому экскурсионные полеты до сих пор не получили широкого распространения и по своей стоимости доступны немногим.

Разрешение Минтранса на обзорные полеты дает большие надежды и перспективы для развития малой авиации в нашей стране, считает член правления общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Александр Евдокимов.

— Большое количество частных пилотов, аэроклубов и даже авиакомпаний нуждаются в этом изменении. Принятие простых и понятных требований к организации и выполнению обзорных полетов легализует их и даст толчок для роста, — заявил «Известиям» Александр Евдокимов. — Пока такие полеты приравниваются к коммерческой перевозке пассажиров, что предъявляет излишние требования к авиаперевозчикам. Теперь же десятки тысяч пилотов смогут начать легально зарабатывать деньги.

Лидер общественного движения пилотов авиации общего назначения Вадим Цыганаш отметил, что в проекте приказа Минтранса нашла отражение часть предложений представителей отрасли, однако одним этим документом все базовые фундаментальные проблемы авиации общего назначения не решить.

— Подготовленный Минтрансом документ перекликается с нашими ожиданиями в части использования легких и сверхлегких воздушных судов для выполнения обзорных полетов. И в этом узком сегменте он решит проблемы, но в целом структурных изменений он не принесет, — рассказал «Известиям» Вадим Цыганаш.

Для экскурсионных туров в основном смогут использовать самолеты Cessna, вертолеты Bell и Robinson. Коммерческая стоимость часового полета на четырехместном легком самолете Cessna-182, например, составляет примерно 12 тыс. рублей. Таким образом, стоимость часовой воздушной прогулки может составить не более 4 тыс. рублей для каждого из трех пассажиров.