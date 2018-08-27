Очередная тряска на валютном рынке вновь поставила вопросы, в чем хранить сбережения и как уберечься от этих потрясений. Короткая рекомендация — не делать резких движений, действовать обдуманно и стараться не столько озолотиться, сколько не потерять заработанное. Конечно, можно разбудить в себе внутреннего мегатрейдера и начать жить заседаниями Банка России, ФРС и ЕЦБ, использовать сложные модели и ночами вчитываться в прогнозы аналитиков. Но вероятность удачи будет не сильно выше, чем в казино или же в лотерее: прибыль от удачных ставок будет съедаться потерями от неудачных или же недополученными процентами.

Если оглянуться на последние двадцать лет, то валютные сбережения — что в долларах что в евро — оказались ненамного лучше рублевых. Да, рубль как минимум трижды резко — более чем на треть — падал в цене, а в последние четыре года курс вообще сильно колеблется даже на относительно коротких отрезках. Но зато ставки по рублевым вкладам даже в надежных банках и по государственным облигациям устойчиво выше. На отрезках от года и больше, за исключением самых удачных моментов, даже потеряв в стоимости «тела» депозита, рублевые вкладчики зарабатывали куда больше на процентах. Если в августе 2014 года вы вложили одинаковую сумму в долларах и в рублях в крупный банк, то за четыре года разница составила около 15%. Покупатель ОФЗ оказался даже в небольшом выигрыше против долларового вкладчика. Поэтому резко менять стратегию и скупать доллары после их подорожания может быть не самой разумной идеей.

При этом владельцам валютных вкладов следует быть внимательными, особенно если их депозиты не в крупнейших банках. Дело в том, что страховые выплаты считаются по курсу на день отзыва лицензии и подорожавший доллар мог увести вклад, особенно при пролонгациях, выше рублевого эквивалента 1,4 млн рублей. В 2015 году таких случаев было немало. Существует и риск негативных последствий, если крупнейшие банки попадут под санкции и будут ограничены в доступе к валюте. Впрочем, это скорее не реальные, а потенциальные угрозы. И рублевым, и валютным вкладчикам следует сохранять все документы о приеме средств на депозит — на случай если банк начнет «мухлевать» с реестром вкладчиков.

Зарубежные вклады перестали быть реальной страховкой. Счета в швейцарских или даже кипрских банках за последние годы стали куда менее привлекательными. И сами банки требуют от потенциального клиента доказать абсолютную чистоту денег, а потом сообщают в налоговые органы об операциях по счету. Сам вкладчик также обязан предоставлять регулярную отчетность в ФНС, а штраф за непредоставление может составить до 75% от суммы. Санкции также создают дополнительные барьеры и риски. При этом если посредник обещает разместить средства быстро, надежно, без проверок и под хорошую ставку, то практически гарантированно он исчезнет с этими деньгами. Финансовых чудес и бесплатного сыра не бывает.

Финансовые перемены — золотое время для мошенников. Чем агрессивнее реклама, чем масштабнее обещание прибыли, сложнее описываемые инструменты, экзотичнее острова, где расположены главные офисы, тем больше вероятность, что вы имеете дело с наследниками Остапа Бендера. Нынешние «мавроди» лучше одеты, чем их коллеги четверть века назад, но также пытаются покрыть свои намерения красивым финансовым жаргоном и солидностью. Каждый год ЦБ и правоохранительные органы выявляют сотни пирамид, иногда даже возвращают деньги. Бдительность — лучшая защита от мошенника.

На самом деле нынешняя тряска уже принесла позитив вкладчикам и инвесторам. Выросли процентные ставки по облигациям, сделав их более выгодными, чем депозиты. Скорее всего, в ближайшее время подрастут и ставки по депозитам, хотя и в меньшей степени. Если валютные облигации требуют крупных вложений или же использования паевых инвестиционных фондов, то для выхода на рублевый рынок требуются суммы, сопоставимые с депозитами, а при открытии индивидуальных инвестиционных счетов еще можно получить налоговую льготу — возврат до 52 тыс. рублей от вложенных за год средств, если не выводить их со счета более трех лет.

Валютные сбережения, возможно, имеет смысл формировать в случае ожидаемой дорогостоящей поездки за рубеж или же планов на обучение. В последнем случае надо ориентироваться на валюту страны, куда планируется ехать.

Не надо забывать, что для сбережений надежность и ликвидность — возможность быстро получить доступ к деньгам — для обычного вкладчика важнее высокой доходности, которая сопряжена с риском. Неразумно вкладывать последнее или отложенное на квартиру в рискованные пусть и не мошеннические инструменты. Можно посочувствовать людям, которые в прошлом году на пике хайпа вокруг криптовалют не только вкладывали сбережения, но и брали кредиты, чтобы потерять 65-90% от вложенного. Риску нужно подвергать только те средства, которые не страшно потерять. Покупка финансового продукта по телефонной рекомендации сотрудников даже самых солидных банков, невнимательность при чтении документов, нежелание требовать полной ясности, как правило, оборачиваются убытками. Суды вкладчиков и инвесторов Татфондбанка, поверивших посулам, — очень поучительный пример.

Деньги любят покой и тишину. Метания почти всегда ведут к убыткам и разочарованиям. Прежде чем становиться финансовой акулой, надо создать достаточную подушку безопасности. Разумный консерватизм и осторожность — лучшие союзники непрофессионального вкладчика и инвестора.

Автор — руководитель проекта «Финшок» в рамках Национальной программы повышения финансовой грамотности граждан Минфина России

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