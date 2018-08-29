Какова роль композитора в современном обществе? Этот вопрос на первый взгляд риторический звучит сегодня особенно актуально. В период перестройки музыканты получили невиданную свободу, что само по себе прекрасно. Они смогли изучать и использовать новейшие техники сочинения, экспериментировать без границ. Но вместе с тем постепенно росло отчуждение между композиторами и народом. И стал формироваться опасный стереотип: современная музыка — это что-то сложное, непонятное и совершенно оторванное от тех чувств, проблем, обстоятельств, которые переживают обычные люди.

Я много лет преподавал в Казанской консерватории, полтора десятилетия был заведующим кафедрой композиции. За это время через мой класс и классы моих коллег прошло множество студентов, в том числе очень талантливых, ставших настоящими мастерами. Но чем старше я становлюсь, тем отчетливее осознаю, что мы должны учить наших композиторов не только ремеслу, но и нравственности, гуманизму. Мы должны прививать композитору мысль, что как будущий профессионал он в ответе не только перед коллегами по цеху, но и перед своим народом, страной.

Тогда в свои сочинения он будет вкладывать не только мастерство, но и положительные эмоции, позитивную энергию, которая на самом деле так нужна слушателям во все времена. Приходится признать, что здесь мы, педагоги, может быть, что-то упустили. Как обычно проходит экзамен композиторов? Послушали произведения, посмотрели ноты, разобрали, насколько хорошо оркестровано, как человек владеет техникой, как развивает материал… Что-то посоветовали: «Здесь надо то подправить, здесь это изменить…». Потом обсудили между собой, решили, что вроде неплохо на общем фоне. Поставили «пять». Студент доволен, педагог спокоен.

Так в мир выходит новый композитор. Профессионал. Но что стоит за этим профессионализмом? Задумаемся, почему в советские годы было много великих песенных композиторов? Может быть, потому что у людей был оптимизм, все верили в светлое будущее, и композиторы тоже это чувствовали, отражали настроения общества в своем творчестве. Но тем самым и поддерживали этот оптимизм, своей музыкой давали людям силы преодолевать жизненные невзгоды и идти вперед.

Да, были ограничения, цензура, нередко появлялись конъюнктурные произведения. Но всё же композиторы стремились понять народ. Я убежден, что и сегодня мы не должны дистанцироваться от общества. Наоборот, надо в музыке выражать чувства народа. И от композитора многое зависит: какие эмоции он вложит в свое сочинение? Будет у музыки оптимистичный заряд или нет?

Особенно это важно в непростой международной ситуации. Когда нашу страну начинают прижимать, российский народ объединяется и стискивает зубы: «Не поддадимся!». Но люди должны чувствовать поддержку деятелей культуры, и не только на словах, но и в творчестве. Ведь музыка может очень сильно воздействовать на человека. И от нас, композиторов, зависит, каким это воздействие будет. К чему музыка будет призывать людей, на что вдохновлять (и будет ли вдохновлять вообще).

Эксперименты необходимы, без поиска новых выразительных средств невозможно движение вперед. Но должно быть и что-то помимо этого. И в России всегда были композиторы, у которых духовное содержание оказывалось не менее важным, чем форма. Произведения Глинки, Рахманинова, Чайковского, Шостаковича помогали нашему народу в самые тяжелые времена. Достаточно вспомнить «Ивана Сусанина», вернувшегося на сцену Большого театра незадолго до начала Великой отечественной войны, или Ленинградскую симфонию, ставшую символом борьбы с фашистами.

Творчество этих композиторов — наша гордость, наше национальное достояние. Сегодня мы должны продолжить их традиции.

Автор — председатель правления Союза композиторов России, народный артист России

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