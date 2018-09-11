Известно, что у касс кинотеатров финальное решение о выборе фильма принимают в большинстве случаев женщины — этот факт фиксируют социологические исследования. Поэтому нет ничего удивительного, что главными хитами первого полугодия в российском кинопрокате стали такие фильмы, как «Лед» и «Я худею». Снимали их режиссеры-мужчины (Олег Трофим и Алексей Нужный соответственно), но основную часть аудитории составили представительницы прекрасного пола. Однако девушки не только активнее ходят в кино, но и все больше и успешнее его снимают. И это интересная тенденция, о которой стоит поразмышлять.

Недавно я был на кинофестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде и обратил внимание, что половину конкурсных фильмов сняли молодые девушки, а главный приз достался Виктории Рунцовой. То, что в Голливуде для женщин-режиссеров выбивают профсоюзы, феминистки, звезды вроде Дженнифер Лоуренс, Риз Уизерспун и так далее, у нас происходит абсолютно естественным путем. У нас все равны, никакой дискриминации, главное — талант, кураж, уверенность в своих силах. Так получается, что часто этими качествами обладают как раз женщины, и в борьбе за внимание зрителей побеждают именно они. Им есть что сказать, у них есть на это сила, энергия и смелость.

В октябре в российский прокат выходит фильм «Без меня» — мелодрама про двух абсолютно разных девушек (их замечательно сыграли Полина Максимова и Люба Аксенова), которых объединяет любовь к одному человеку. Сценарий к этой картине написала Дарья Грацевич — автор резонансной ленты «Измены». Она же сейчас сделала новую историю — про отношения, взросление и прощание со своим внутренним ребенком. Помимо работ Дарьи у нас сейчас в разработке полнометражные сценарии Екатерины Мавроматис (пронзительная история про брошенную собаку по кличке Пальма) и Евгении Хрипковой (хулиганская комедия про красотку).

А еще — к режиссерскому дебюту готовится Настя Пальчикова (криминальная драма про 1990-е «Маша»), заканчивает съемки Оксана Карас (история взросления «Выше неба»), в октябре же на экраны выйдет другой дебют — Ольги Зуевой (брутальный «На районе»). Наконец, в прошлом году прогремела «Аритмия» Бориса Хлебникова, сценарий к которой написала Наталья Мещанинова. Собрав воедино эти факты, я вдруг понял, что явно появился уклон в сторону авторов-женщин. Осталось только понять: это частное явление или тренд всей российской киноиндустрии?

Склонен считать, что второе. На мой взгляд, тенденция начала формироваться еще в 2000-е. Интересно, что первый фильм, с которым я дебютировал как продюсер, — «Дорога», — был снят именно женщиной, актрисой Наташей Петровой. С тех пор я продюсировал фильмы Анны Меликян, Алены Званцовой, Авдотьи Смирновой и великой Киры Муратовой. Но именно сейчас я вдруг понял, проектов женщин-режиссеров становится едва ли не больше, чем фильмов режиссеров-мужчин. А это значит, что на экране героини-женщины не будут иметь формальные функции жен, подруг, любовниц, а будут обладать яркими характерами, переживать непростые внутренние конфликты. Видимо, таков запрос сегодняшнего дня, а кино как зеркало времени его отражает.

К примеру, в фильме Кирилла Плетнева «Без меня» по сценарию Дарьи Грацевич Полина Максимова играет девушку жесткую, любящую экстрим, циничную, задвигающую своего парня на второй план. Ее нужно удивлять, добиваться каждый раз заново, делать невозможное. «Ни один мужик мне ничего не запретит» — говорит она. Героиня, которую играет Любовь Аксенова — ее полная противоположность: отдающая, мягкая, творческая, ранимая, любящая до беспамятства и зачастую несвободная в своих чувствах.

Актрисы, читавшие сценарий до проб, говорили: «Я — Кира», «Я — Ксюша». Видели себя в этих героинях. Это значит, что характеры, прописанные в сценарии, попали в нерв времени, когда отношения между мужчинами и женщинами проходят проверку на прочность. Во многом про это была и «Аритмия». И, наверное, будут и другие фильмы, которые сейчас еще только пишутся, снимаются. А зритель всех рассудит. Без скидок на то, кто это создал — молодой режиссер или опытный, мужчина или женщина.

Автор — продюсер

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