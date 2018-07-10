Двое полицейских погибли при пресечении акции протеста в Азербайджане

Двое сотрудников полиции погибли 10 июня при пресечении несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа.

Как сообщается в совместном заявлении генпрокуратуры, МВД и службы госбезопасности страны, погибли заместитель начальника главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, и заместитель начальника управления полиции Низаминского района, подполковник Самед Аббасов.

Отмечается, что беспорядки у здания городской администрации устроила «радикальная религиозная группа» из 150–200 человек. Участники акции протеста были вооружены колюще-режущими предметами.

По данным полиции, задержаны 40 участников незаконной акции, остальные скрылись.