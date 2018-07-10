Сирийские военные нашли на юге страны противотанковые системы из США

Сирийские военные обнаружили в освобожденных поселениях провинции Дераа противотанковые установки TOW производства США.

Как сообщает агентство SANA, сирийская армия зачистила район Гхараз на юго-востоке Дераа. Были обнаружены склады с вооружением и танк. Помимо систем TOW на складах хранились минометы, снаряды, средства связи и приборы ночного видения западного производства.

1 июля сообщалось, что сирийская правительственная армия освободила 70 городов и селений провинции Дераа. Жители большей части этих населенных пунктов присоединились к соглашению о примирении с Дамаском.