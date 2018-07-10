Купол храма Михаила Архангела в Орле может обрушиться

Купол храма Михаила Архангела в Орле нуждается в срочной реставрации. В настоящее время разрушено более половины внутренних его конструкций — журавцов.

Несколько лет назад ООО «РДС» разработало проектную документацию по сохранению купола собора, напоминает InfoOrel.ru. Храм неоднократно подавал документы на восстановление аварийного купола в рамках федеральной программы «Культура России». Пока средства от Министерства культуры РФ получить не удалось.

В Орловской митрополии решили провести консервацию купольной части собора. На эти цели направят пожертвования верующих. Работы начнутся в конце июля — начале августа.

Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами — Св. Архистратига Михаила и Св. Иоанна Воина был заложен в Орле 19 сентября 1801 года. В 1803-м была построена трапезная с двумя престолами. Окончательно работы были завершены в 1817 году.